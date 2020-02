All’Alighieri di Ravenna “I Ragazzi del Lago” portano in scena “Senza Fili, verso la libertà”

Sabato 22 febbraio alle ore 21.00 il teatro Alighieri di Ravenna ospita il terzo appuntamento della rassegna Teatro Musica organizzato da Capit Ravenna in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna ed la Banca di credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese. Protagonista della serata sarà la compagnia “i Ragazzi del Lago” con lo spettacolo Senza Fili… verso la libertà di Carlo Tedeschi curatore anche della regia.

Dopo le oltre venti repliche a Rimini, col teatro sempre esaurito, lo spettacolo fa tappa a Ravenna prima di iniziare un tour mondiale il che rappresenta per la nostra città un evento da non perdere. Sul palcoscenico si muoverà un cast composto da cinquanta performers, ballerini, cantanti, mimi e acrobati. All’insegna dell’allegria e del divertimento, con un brillante riediting che mantiene fedeli le coreografie dell’indimenticato Carmelo Anastasi, personaggio storico del teatro leggero con Garinei e Giovannini nonché collaboratore RAI per Canzonissima e Studio Uno.Senza Fili, mescolando mimo e show circensi, danza e canto, musical e sketch teatrali da vita ad una irrefrenabile cascata di risate pur emozionando il pubblico per i temi trattati, primo fra tutti la libertà.

La tappa ravennate si avvale tra l’altro della nota soprano Giulia Della Peruta, che in questo show-musical vestirà i panni di Madama Libertà. Ed è la luce di una fata, Madama Libertà appunto, che avvolge due burattini dalle fattezze umane che scoprono così di potersi muovere senza fili. Ebbri di gioia per la libertà ottenuta fuggono dal burattinaio cattivo che li insegue senza sosta. I burattini, nella loro fuga, vengono accolti da una compagnia circense all’interno della quale hanno modo di conoscere un universo di personaggi tutti diversi fra loro, ma tutti veri amici.

Il circo, nel suo vagabondare, attraversa numerosi paesi: Grecia, Russia, Ungheria, Arabia, Italia, Francia ecc. il che consente loro di conoscere diversi popoli, ciascuno con la propria cultura, i propri costumi, le danze e il folclore che divengono protagonisti dello spettacolo in un carosello di musiche, balli e colori che si susseguono senza sosta. Una storia a lieto fine al punto che persino il burattinaio, avuto modo di conoscere Libertà, si innamora di lei dichiarando di averla scoperta viva e vera allontanando da sé quell’immagine di evanescenza ed impalpabilità che si era costruito. Lo spettacolo è consigliato per la più ampia fascia di pubblico bambini compresi.

Le prenotazioni si effettuano presso la biglietteria del Teatro Alighieri oppure on-line sul sito del teatro medesimo ed è previsto un prezzo speciale di 8,00 € per i ragazzi fino a quattordici anni di età. Informazioni presso gli uffici Capit in via Gradenigo, 6 – Ravenna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.