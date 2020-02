Infest Arci prosegue a Faenza e Fusignano con musica e incontri sulla cultura drag

Infest, la grande festa dei circoli Arci 2020, prosegue con due serate ravvicinate il 21 e 22 febbraio tra Faenza e Fusignano in cui si approfondirà la cultura drag, insieme a Kaya Mignonne (vincitrice di “Miss drag queen 2018), e si avrà la possibilità di ascoltare dal vivo le proposte musicali di due eccellenze del territorio emiliano-romagnolo quali Bob Corn e il duo In.versione Clotinsky.

Il primo appuntamento è per venerdì 21 febbraio al Circolo Arci Prometeo di Faenza alle 20.30 con “Che genere di costume?“, spettacolo/conferenza sulla storia della cultura drag. Un’occasione per conoscere la cultura drag, fra storia e intrattenimento. Durante la serata si susseguiranno performance e momenti di approfondimento grazie alla drag queen Kaya Mignonne, vincitrice di “Miss drag queen 2018.

Dai teatri greci all’Olanda del ‘600 fino alle rappresentazioni kabuki giapponese, nella storia del teatro sono molti i casi in cui uomini interpretano ruoli femminili. Questo accadeva però perché alle donne era precluso il palcoscenico. Nonostante la progressiva apertura del palcoscenico alle donne all’interno del teatro, continuano ad esistere oggi uomini che inscenano performance usando costumi e immedesimando ruoli che solitamente sono legati al sesso a loro opposto. Le drag queen, con le loro parrucche laccate e i loro abiti glitterati portano avanti questo costume che sembra andare al di là del genere.

Cos’è allora una drag queen? Quando nasce questa forma d’arte? Come si è posta rispetto alla questione di genere? Kaya Mignonne ha preparato per la serata uno spettacolo e alcune attività per intrattenere e presentare alcuni di questi temi raccontando se stessa e il suo percorso artistico per farci conoscere il colorato mondo delle drag queen.

Il Circolo Arci Prometeo è in vicolo Pasolini 6 a Faenza (ingresso gratuito).

Si prosegue sabato 22 febbraio al Circolo Arci Brainstorm di Fusignano alle 21.30, con i concerti dal vivo di Tiziano “Bob Corn” Sgarbi + In.versione Clotinsky

BOB CORN

Tiziano Sgarbi aka Bob Corn è il padre spirituale di buona parte della scena indipendente, specialmente nell’area emiliana. Fondatore di Fooltribe, organizzatore di “Musica nelle Valli” (festival indipendente che ormai da 15 anni propone band da tutto il mondo) e cantautore folk che ha il sapore di altri tempi. Non è nulla di vetusto, è semplicemente tutto puro, veramente DIY, mai inclinato alle mode, lontano dal valutare le canzoni come “prodotti” musicali. Ormai da anni Bob Corn interpreta la sua musica come interpreta la sua vita: un hobo che, dalla pianura padana, ha viaggiato per tutta Europa e per gli States con la sua piccola chitarra e con le sue grandi storie.

IN.VERSIONE CLOTINSKY

Sono un duo alt indie lo-fi da Ravenna/Bellaria, chitarra-voce e batteria minimale. L’immediatezza creativa, la capacità di giocare con l’essenza d’una trama melodica, sono indubbiamente pregi che accomunano le In.versione Clotinsky ai Violent Femmes e che traducono in musica una vitalità istintiva e sincera, colmando di slancio lo spazio fisico tra quotidianità e arte. Se “l’intensità” con cui le In.versione Clotinsky comunicano le loro trame musicali evoca i Violent Femmes, la loro attitudine minimalista non può non richiamare alla mente i Beat Happening, indimenticati alfieri della musica in bassa fedeltà. Dal 2016 girano l’Italia con i loro due dischi autoprodotti, “Taxi” (2016) e “Frisbee” (2018).

Il circolo Arci Brainstorm di Fusignano è piazza Corelli, 14 (ingresso gratuito).

Le iniziative di Infest sono organizzate da ARCI Ravenna grazie al contributo di Regione Emilia-Romagna, POLIMERO, Coop Alleanza 3.0, Cooperativa Sociale Zerocento.

Tutti gli eventi sono accessibili con tessera arci 2020

