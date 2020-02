“Libraio per un minuto”, nuovo incontro alla Dante di Longo di Ravenna dedicato alla lettura

Sabato 22 febbraio alle ore 11.30, alla libreria Dante di Longo, in via Diaz 39, a Ravenna, si torna a festeggiare l’amore per la lettura. I gruppi di lettura legati alla libreria (l’invito è rivolto a tutti, grandi e piccoli) si incontreranno per il secondo appuntamento “d’amore”. La libreria promuove infatti più gruppi: due ravennati e due bolognesi; ogni mese ci si incontra dopo aver letto lo stesso libro e si discute raccontando la propria lettura. Sabato 22, ogni partecipante, per un minuto, diventerà libraio e racconterà il proprio libro del cuore. L’incontro è aperto a tutti.