Nasce l’agenzia musicale made in Faenza Materiali Musicali e Ridens

A Faenza, due poli qualificanti a livello nazionale, Materiali Musicali, organizzatore e promoter del MEI noto in tutta Italia, e Ridens, la piu’ qualificata agenzia nazionale di comici notissima in tutte le maggiori tv italiane, si uniscono e formano il polo musicale per la “Musica in Tour” per la Grande Estate Musicale 2020.

Nel rostersi presentano diversi artisti nazionali di grande rilievo . Tra i tanti da citare senza dubbio il giovane cantautore Lorenzo Baglioni, esploso a Sanremo, ora in uscita con il brano Il Congiuntivo e in tour anche con Mario Tozzi, il cantautore Leo Pari, gia’ coi Thegiornalisti, con il progetto Lato B, gia’ presente al MEI, che presenta l’Omaggio indipendente a Lucio Battisti, mentre per il pubblico giovanile troviamo gli Street Clerks reduce da X Factor di grandissimo impatto live e poi i grandi nomi storici del cantautorato come Francesco Baccini, Andrea Mingardi, Ivan Cattaneo, Edoardo De Angelis e Miranda Martino. Inoltre progetti comico-musicali di grande divertimento come i Masa e Andrea Agresti , tutti big della tv nei programmi di comici, e un inedito Antonio Casanova al Pianoforte con i grandi classici della musica classica e contemporanea.

Molti anche i big del territorio nei divedrsi settori musicali come Moreno Il Biondo, che non ha bisogno di presentazioni, reduce dal successo della partecipazione al Jova Beach Party, i Moka Club, una garanzia di divertimento da sempre , e il grandissimo Alessandro Ristori coi suoi The Portofino’s, una star oramai a livello internazionale. Infine, non mancano alcuni progetti che portano in

scena la celebrazione dei migliori artisti come Franz Campi che interpreta Fred Buscaglione nei 60 anni dalla scomparsa, Porfirio Rubirosa che interpreta il grande cantautore Piero Ciampi, Miro Sassolini gia’ leader dei Diaframma che porta sul palco la poesia di Dino Campana e Pierpaolo Capovilla leader del Teatro degi Orrori che porta sul palco i testi di Pierpaolo Pasolini, Majakovskji e tanti altri grandi.

Infine si lavora a progetti cantautorali come l’Onda Rosa Indipendente che coinvolge Roberta Giallo, Brenda , Argento e tante altre cantautrici e cantautori emergenti di rilievo come Lorenzo Kruger, Fabrizio Tavernelli e altri nomi che magari circoleranno in un tour che sfocera’ nel far emergere i migliori giovani del circuito indipendente degli ultimi Sanremo Giovani. E si procede a lavorare a tante altre novita’.

Un’agenzia di roster musicale a due, guidata da Massimo Zoli e Giordano Sangiorgi, dunque di rilievo nazionale che nasce da due delle piu’ grandi esperienze nel settore dello spettacolo nel territorio romagnolo e che si mette al servizio del territorio, dei suoi artisti, dei suoi festival e per portare queste realta’ in tutta Italia abbinandole alle edizioni di Materiali Musicali e alla distribuzione digitale degli artisti attraverso percorsi indipendenti come quello del MEI e di Altafonte.