A Bagnacavallo torna l’appuntamento con il teatro dialettale

Ritorna domenica 23 febbraio 2020 alla casa residenza anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo l’annuale appuntamento con il teatro dialettale, grazie alla collaborazione e al contributo del locale Lions Club. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è aperta alla cittadinanza e agli ospiti di tutte le strutture Asp della Bassa Romagna. La casa residenza anziani F.lli Bedeschi è in via Naviglio Superiore 30/b.

Alle 15.30 la Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo porterà in scena il suo nuovo spettacolo Nadêl a cà ‘d Tugnón, commedia in dialetto romagnolo in tre atti di Pier Paolo Gabrielli, per la regia di Alfonso Nadiani.

La commedia è ambientata a Cassanigo, nella campagna tra Faenza e Cotignola, sul finire degli anni Sessanta nella sala da pranzo di casa Tugnón: riusciranno il clima di festa e il fascino del presepe a condurre al lieto fine questa favola di Natale?