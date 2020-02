All’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna presentato il “Piccolo dizionario della cura”

Il prossimo 23 febbraio 2020 l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nell’ambito dell’iniziativa “RiANIMAzione letteraria di Poesia intensiva”, ospiterà presso la sala conferenze DEA (Viale Randi, 5 – 7° piano), alle ore 15.30, la presentazione del libro “Piccolo dizionario della cura”, poesie e saggi (Ugo Mursia Editore), realizzato dalla Fondazione Sanità e Ricerca di Roma. Interverranno: Vincenzo Mascolo, coordinatore del libro ‒ intervistato da Livia Santini e Massimo Innamorato ‒, gli autori Matteo Fantuzzi ed Eleonora Rimolo. Letture a cura di Sandra Melandri.

La Fondazione Sanità e Ricerca, organizzazione senza fini di lucro, ha a Roma un Centro per le cure palliative in cui assiste persone non autosufficienti, inguaribili e nel fine vita, sia in Hospice che a domicilio. Nel 2018 l’Hospice del Centro ha compiuto venti anni di attività e per questa occasione la Fondazione ha deciso di dare alle stampe un «piccolo dizionario», una antologia di poesie e saggi critici per sottolineare l’importanza della cura. Quarantadue parole diverse, due per ogni lettera dell’alfabeto, affidate ad altrettanti poeti italiani contemporanei che le hanno interpretate ciascuno a loro modo. Il libro è arricchito da cinque saggi scritti da esperti delle diverse discipline coinvolte nell’iniziativa (bioetica, diritto, filosofia, linguistica, sociologia), che permettono di approfondire il concetto di cura e offrono spunti interessanti per una disamina del suo rapporto con la società contemporanea.