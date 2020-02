Cervia, scade il 23 marzo il termine per la raccolta degli oggetti per la mostra partecipativa

È appena partita la raccolta oggetti per la nuova edizione della mostra partecipativa “Amor di Patria …Ti racconto una cosa”, organizzata dall’Ecomuseo di Cervia e alla quale tutti sono invitati a partecipare. L’esposizione di oggetti che racconta Cervia ed i suoi abitanti, è arrivata alla decima edizione, ed è ormai un appuntamento fisso per l’intera città. L’’Ecomuseo invita tutti i cittadini a partecipare a “Amor di Patria…Ti racconto una cosa” con un oggetto che rimandi al significato, che ogni persona attribuisce alla parola “PATRIA”.

È ancora un valore il 25 aprile? Come consideriamo oggi il concetto di Patria? Come lo sentivano i nostri genitori e nonni? E, soprattutto, cosa ne pensano le giovani generazioni? Come sempre l’oggetto deve essere accompagnato da un racconto di 5-10 righe che ne illustri il significato. Gli oggetti ed i racconti raccolti verranno messi in esposizione in una bella mostra all’interno del palazzo comunale, che si terrà dal 24 aprile al 10 maggio.

La raccolta degli oggetti invece terminerà il 23 marzo, data ultima per consegnare il tutto al l’Ufficio IAT di Cervia, all’interno della Torre San Michele in Piazza Andrea Costa. L’Ufficio è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 16 e domenica dalle 11 alle 17. Gli oggetti verranno restituiti a fine mostra.

Per informazioni: ecomuseocervia@comunecervia.it / tel. – Ufficio IAT 0544 974400.