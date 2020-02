Boom del MEI di Faenza sul turismo in città. E per i 25 anni di attività in programma grandi eventi

Boom del MEI di Faenza sul turismo in città nell’ultima edizione e poi in radio e tv e sui social in occasione del Festival di Sanremo, ecco i dati: il

turismo fa il botto con un 80% in più di check in e un 30% in più di pernottamenti nel week end del MEI rispetto all’anno precedente e oltre 10

milioni di contatti tra radio e tv, decuplicate le visite sul sito del MEI

“Numeri di tutto rispetto che trainano una forte economia sul territorio confermando la bontà di un investimento che porta un grande ritorno

economico e turistico sul territorio con grande attenzione verso il segmento giovanile e musicale” commenta Giordano Sangiorgi.

“Insomma, come si può vedere, oltre la ceramica, legata alla cultura principalmente dell’Ottocento e Novecento, è la musica indipendente, legata

invece alle culture del 2000 e dei Millennials e del 4.0 l’altra branca che offre maggiore ritorno culturale e giovanile, economico e turistico,

d’immagine e visibiltà , sociale e aggregativo alla Città di Faenza – prosegue Sangiorgi – ed è su questo settore, con il MEI come capofila, che vanno investite virtuosamente molte piu’ risorse, oltre a spazi e strutture”.

Il MEI di Faenza festeggia quest’anno i suoi 25 anni, dal 2 al 4 ottobre 2020, e vorrebbe farlo con una grande mostra sulla scena musicale italiana,

l’intitolazione di vie ai grandi della musica faentina, una grande Woodstock faentina che rilanci Castel Raniero, dedicata a tutti i musicisti della

storia di Faenza, un grande Faenza Rock per l’Unione itinerante e tanti altri eventi .

“Sono oltre 1 milione le presenze turistiche grazie alla musica del MEI arrivate a Faenza in questi 25 anni di attività e su questa piattaforma è stato presentato, insieme a molti protagonisti della scena musicale indipendente regionale, un progetto straordinario anche ai settori cultura e turismo della Regione Emilia Romagna” conclude Sangiorgio.

