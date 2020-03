Ravenna. Teatro Alighieri chiuso fino all’8 marzo. Annullate le due serate con Lucrezia Borgiaprevista

Il Teatro Alighieri informa il pubblico che, in osservanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 in materia di contenimento dell’emergenza da COVID-19, sono sospese le attività aperte al pubblico fino all’8 marzo compreso.

Ne consegue che le due serate conclusive della Stagione d’Opera, con Lucrezia Borgiaprevista in scena venerdì 6 e domenica 8, sono state annullate.

La Direzione sta valutando la possibilità di riprogrammarle in altra data e informazioni in merito saranno diffuse appena disponibili.

Anche l’incontro di sabato 7 alla Biblioteca Classense con Guido Barbieri, ultimo appuntamento de Il canto delle sirene, il ciclo di conversazioni legato alla Stagione d’Opera, è annullato.

Il Concerto per la Festa della Donna, parte della rassegna Capire la Musica e in programma per domenica sera, è invece rinviato a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni la Biglietteria del Teatro (tel. 0544 249244) è aperta e attiva nei consueti orari (lun-sab dalle 10 alle 13, giovedì anche dalle 16 alle 18).