Nuove date per “I miserabili” all’Alighieri. Tutte le info per gli abbonati e per chi aveva acquistato i biglietti

Ravenna Teatro comunica le nuove date per lo spettacolo I Miserabili che sarà rappresentato nei seguenti giorni con i rispettivi turni di abbonamento:

venerdì 17 aprile ore 21.00 TURNO B

sabato 18 aprile ore 21.00 TURNO C

domenica 19 aprile ore 15.30 TURNO D

domenica 19 aprile ore 21.00 TURNO A

I tagliandi in abbonamento saranno utilizzabili nelle nuove date; per questa occasione il cambio turno sarà gratuito.

Il servizio di navetta dalle Circoscrizioni Nord e Sud del Comune di Ravenna e da Alfonsine sarà attivo domenica 19 aprile per la replica delle ore 21. La replica audiodescritta per non vedenti e ipovedenti a cura del Centro Diego Fabbri di Forlì verrà comunicata prossimamente.

Gli abbonati del Turno C che hanno scelto nel proprio abbonamento lo spettacolo Elsewhere (al Teatro Rasi sabato 18 aprile alle ore 21) potranno usufruire del cambio turno con assegnazione comunicandolo entro venerdì 17 aprile a organizzazione@ravennateatro.com o telefonando allo 0544 36239.

I titolari di biglietti possono utilizzarli per le nuove repliche (il biglietto del 24 febbraio sarà valido per domenica 19 aprile ore 21.00; 25 febbraio per venerdì 17 aprile; 26 febbraio per sabato 18 aprile; 27 febbraio per domenica 19 aprile ore 15.30) oppure possono recarsi entro sabato 14 marzo presso la biglietteria del Teatro Alighieri per spostare i biglietti su un’altra data o per chiedere il rimborso.

Chi ha acquistato il singolo biglietto al botteghino o nelle filiali de La Cassa Spa potrà chiederne il rimborso in biglietteria al Teatro Aligheri sempre fino al 14 marzo, se l’acquisto è avvenuto online dovrà invece inviare entro la stessa data un’e-mail a supportotmaster@vivaticket.com.

La biglietteria del Teatro Alighieri è regolarmente aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00, giovedì dalle 16.00 alle 18.00, tel. 0544 249244. Dal teatro fanno sapere che seguiranno al più presto comunicazioni per gli spettacoli Agamennone e Mario e Saleh. Per informazioni Ravenna Teatro via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 36239, info@ravennateatro.com.