Sospesi gli spettacoli di Ravenna Teatro al Rasi, fino all’8 marzo

In seguito all’ordinanza della Regione Emilia-Romagna, che prevede la sospensione di manifestazioni, di eventi o di ogni forma di riunione in luogo pubblico anche di carattere culturale, Ravenna Teatro sospende la data dello spettacolo di Archiviozeta Agamennone prevista mercoledì 4 marzo al Teatro Rasi, quella dello spettacolo Mario e Saleh di Saverio La Ruina/Scena Verticale prevista venerdì 6 marzo e gli appuntamenti in programma al Teatro Rasi fino all’8 marzo compreso (quindi gli appuntamenti in matinée di Teatro Ragazzi e lo spettacolo della Stagione dei piccoli Il diario di Adamo ed Eva di giovedì 5 marzo). Gli Abbonati alla Stagione dei teatri, i titolari di biglietti e il pubblico riceveranno al più presto informazioni sulla nuova programmazione.