Il progetto itinerante dell’architetto Álvaro Siza arriva a Cervia con una mostra al Magazzino del Sale

Ritratti e disegni di viaggio realizzati in oltre 60 anni dall’architetto portoghese Alvaro Siza sono i protagonisti della tappa romagnola del progetto itinerante “Álvaro Siza. Viagem sem Programa”, che arriva a Cervia da venerdì 6 marzo con una mostra e un convegno al Magazzino del Sale Torre (via Nazario Sauro). L’esposizione, organizzata da ProViaggiArchitettura e Cerviarchitettura con il sostegno di Edilpiù nel ruolo di Main Partner, inaugura il 6 marzo alle 18 alla presenza dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Cervia Enrico Mazzolani, della dirigente del Settore Cultura del Comune di Cervia Daniela Poggiali, di Roberto Bosi di Pro Viaggi Architettura, Cinzia Bazzocchi di Cerviarchitettura, del responsabile commerciale e marketing Edilpiù Marcello Bacchini, del presidente dell’Ordine degli architetti di Ravenna Luca Frontali e di Francesca Rao dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ravenna.

Dopo l’inaugurazione ci sarà una conferenza tenuta dai curatori Greta Ruffino e Raul Betti e da Roberto Bosi di Pro Viaggi Architettura. L’iniziativa sarà seguita dalla proiezione del cortometraggio “Viagem Sem Programa”, intervista realizzata nel 2011 dai curatori della mostra nello studio di Siza e in alcuni luoghi per lui significativi di Porto e Lisbona. Infine, ci sarà una visita guidata alla mostra. Le opere che compongono l’esposizione, 53 disegni, sono state selezionate personalmente dallo stesso architetto, tra i più importanti del panorama internazionale, e l’esposizione sarà arricchita anche da un video-documentario e contenuti inediti. La mostra dedicata ai disegni di Álvaro Siza prevede infatti anche la video-installazione “Viagem Sem Programa”, oltre a un’ampia selezione di fotografie scelte tra centinaia di immagini scattate nel corso degli anni dai due curatori, da amici e appassionati, che raccontano la genesi del progetto fino ad oggi.

Il progetto della mostra, nato dai numerosi incontri che i curatori Greta Ruffino e Raul Betti hanno avuto con Álvaro Siza nel suo studio di Porto, racconta la sua attività e la sua visione del mondo e dell’architettura. La mostra si addentra nella natura umana e nella cultura progettuale dell’architetto portoghese e della sua intensa capacità di osservare. Nuove opportunità di visita guidata alla mostra sono in programma per sabato 7 e 14 marzo dalle 16 alle 18.30. Per immergersi totalmente nell’universo di Siza gli appassionati avranno un’ulteriore occasione. Sabato 21 marzo dalle 14.30 si svolgerà infatti, sempre al Magazzino del Sale, l’incontro “Turismo e identità. Quanto vale l’identità del territorio per il turismo?”. Nella stessa giornata, dalle 15 alle 19, è in programma anche un laboratorio per bambini. Al convegno, moderato dall’architetto Roberto Bosi di Pro Viaggi Architettura, interverranno professionisti di fama mondiale, che offriranno ai presenti nuovi punti di vista sul turismo, in un territorio che ha fatto di questo settore un’eccellenza. Dalle 17.30 è invece in programma la tavola rotonda “Quanto vale l’identità del territorio per il turismo?” con rappresentanti istituzionali e delle associazioni di categoria.

Il progetto “Álvaro Siza. Viagem sem Programa” arriva a Cervia dopo essere stato alla Biennale di Venezia, a Siena, Lisbona, Reggio Emilia, Dubrovnik e Zagabria. L’ingresso alla mostra è gratuito. In ottemperanza al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Coronavirus, la mostra assicurerà una modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico. Per la conferenza in occasione dell’inaugurazione l’entrata è gratuita fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.proviaggiarchitettura.com. L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19, il sabato e la domenica dalle 11.30 alle 20.30. La mostra ha il patrocinio del Comune di Cervia.