RavennAntica: dal weekend alla Festa della Donna, tanti appuntamenti nei musei

La Domus dei Tappeti di Pietra, il Museo Tamo – Mosaico e il Museo Classis Ravenna nel weekend sono aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 18.30.

Domenica 8 marzo, inoltre, Classis Ravenna festeggia la Giornata Internazionale della Donna offrendo l’ingresso gratuito a tutte le donne.

Infine, per genitori e nonni impegnati con figli e nipoti a casa da scuola, da lunedì 9 a venerdì 13 marzo ingresso gratuito ad un genitore/nonno che verrà in visita al Museo Classis in compagnia di un figlio/nipote per “approfittare di questa occasione per scoprire il territorio che vi circonda”!

Ravenna Antica ricorda che, nel rispetto di modalità di fruizione contingentata, il personale delle strutture controllerà gli accessi facendo entrare i visitatori in modo tale che sia rispettata la distanza tra loro di almeno un metro e che in ciascun sito museale sono a disposizione igienizzanti per le mani.

Per informazioni: www.ravennantica.it

Foto 1: l’esterno del Museo Classis Ravenna