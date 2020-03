Coronavirus, Giornata del Tricolore 2020 a Lugo rinviata al 16 maggio

Dal Comune di Lugo informano che la Giornata del Tricolore 2020, prevista per sabato 21 marzo 2020 a Lugo, aula magna Polo Tecnico Professionale, per le ragioni relative all’attuale emergenza sanitaria per Coronavirus, dalla quale scaturiscono le ultime disposizioni governative, è stata posticipata, d’intesa con Autorità Prefettizia e Amministrazione Comunale, a sabato 16 maggio 2020.