Il comune di Bagnacavallo offre nuovi contenuti web in tempi di Coronavirus

L’assessore alla cultura di Bagnacavallo, Monica Poletti, informa che l’area cultura del comune è attiva nella diffusione di nuovi contenuti web per mantersi in contatto con i cittadini e gli utenti in questo questo momento complicato causato dal diffondersi del Coronavirus.

“L’invito è di restare ognuno nelle proprie case” esordisce Poletti, asserendo: “per non permettere al coronavirus di diffondersi. Come Area Cultura del Comune di Bagnacavallo vogliamo continuare a tenerci in contatto con i nostri concittadini e con chiunque lo vorrà, restando alla giusta distanza”.

Con queste parole Poletti ha presentato l’iniziativa che coinvolgerà nei prossimi giorni, attraverso web e social media, Ufficio Cultura, Biblioteca Taroni, Museo Civico delle Cappuccine ed Ecomuseo delle Erbe Palustri.

Monica Poletti

“I nostri servizi continuano a lavorare” -rassicura Poletti- “e assieme stiamo riprogrammando tutte le attività culturali e di promozione del territorio che sono state momentaneamente sospese. Al tempo stesso, desideriamo offrire alcune suggestioni che sarà possibile fruire da casa, per mantenere vivo e saldo il senso di comunità che ci contraddistingue”.

In particolare, sulla pagina Facebook del Comune di Bagnacavallo l’Ufficio Cultura proporrà un percorso attraverso Bagnacavallo nel cinema. La Biblioteca Taroni presenterà i servizi online e i contenuti di cui è possibile fruire attraverso i servizi digitali della Rete bibliotecaria di Romagna. Museo Civico delle Cappuccine ed Ecomuseo delle Erbe Palustri prepareranno infine un percorso virtuale e video di approfondimento alla scoperta delle loro collezioni.

Ulteriori proposte verranno veicolate attraverso gli altri strumenti digitali del Comune come sito, newsletter e Instagram.

Questi i contatti dell’Area Cultura:

-Ufficio Cultura ed Eventi

0545 280889 – cultura_at_comune.bagnacavallo.it

FB _at_comunebagnacavallo

-Biblioteca Taroni

0545 280912 – taroni_at_sbn.provincia.ra.it

FB _at_bibliotecabagnacavallo

-Museo Civico delle Cappuccine

0545 280911 – centroculturale_at_comune.bagnacavallo.ra.it

FB _at_museobagnacavallo