Sospesa la mostra su Álvaro Siza al Magazzino del Sale Torre di Cervia

Alla luce del recente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, la mostra “Álvaro Siza. Viagem sem Programa”, ospitata nel Magazzino del Sale Torre di Cervia, è sospesa. Nonostante il Magazzino del Sale avesse le caratteristiche per proseguire l’apertura dell’esposizione, Cerviarchitettura, ProViaggiArchitettura ed Edilpiù hanno preferito attenersi al senso civico della situazione e al rispetto delle norme generali del decreto, preservando così la salute degli addetti della mostra e dei suoi visitatori. Sono quindi annullate le visite guidate alla mostra in programma per sabato 14 marzo. Gli organizzatori stanno vagliando, con il Comune, la possibilità di prolungare la mostra al termine delle disposizioni nazionali sull’emergenza sanitaria.