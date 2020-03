Alla scoperta della storia di Ravenna, stando a casa. Al via il progetto di Ravenna Centro Storico

L’associazione Ravenna Centro Storico, attraverso il suo gruppo Facebook, ha voluto lanciare un’interessante iniziativa per accompagnare i ravennati alla scoperta della propria città, in un periodo in cui le misure di contenimento per la pandemia da Covid-19 non permettono di passeggiare per la città.

“Ha preso il via infatti da ieri, domenica 15 marzo, un progetto che, grazie alla genialità di Enzo Dalmonte e alla professionalità di Paola Novara era sul piatto da un po’ e oggi ha trovato terreno fertile per prendere il via – spiega Nicola Grandi presidente dell’associazione -. Si tratta di un progetto che accompagnerà gli iscritti al gruppo, in piena sintonia con lo spirito di Ravenna Centro Storico, alla scoperta di luoghi e storie inedite della nostra città. Sarà Paola Novara la voce narrante che a cadenze fisse ci accompagnerà a spasso per bellezze mote e meno note della nostra bellissima città”.

“In un momento come questo abbiamo pensato ad un progetto che permettesse di riscoprire le bellezze della nostra città, magari sconosciute a molti, e di partecipare, stando insieme come ci consente la tecnologia e come il momento storico non ci consente di fare”.

Nel primo video, si presenta la prima guida di Ravenna, scritta nel 1600, e le incisioni presenti nell’opera di Coronelli della fine del ‘600.

“Siamo partiti ieri con la prima “puntata” ma manca qualcosa… il titolo. Per questo con il progetto sul gruppo Fb Ravenna Centro Storico è stato lanciato anche un concorso/sondaggio che ha già preso il via ed il cui vincitore si aggiudicherà un premio” conclude Grandi.