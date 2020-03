Show in streaming contro l’isolamento: tra i 18 artisti, anche il faentino Massimo Zannoni e il ravennate Enrico Battaglia

Un collettivo di 18 artisti da tutta Italia si daranno appuntamento martedì 17 marzo alle ore 21.00 per un grande show, in diretta streaming (Facebook), che porterà a casa delle famiglie italiane magia, musica e divertimento per combattere l’isolamento e trasmettere il messaggio che l’arte resiste e non si arrende.

Nato dall’idea di Nicola Previti, illusionista e direttore artistico del progetto, e lanciato con un appello sui social che ha visto la risposta di oltre 50 professionisti, il format di intrattenimento avrà un’importante componente interattiva e vedrà gli artisti esibirsi direttamente dalle loro abitazioni per uno spettacolo, dal ritmo serrato, ricco di risate ed emozioni e dedicato a tutta la famiglia.

Da casa a casa, questo il leitmotiv che accompagna il progetto e accomuna i tanti artisti che, avendo subito l’annullamento di molti spettacoli in seguito alle misure adottate per il contingentamento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si sono arresi e, insieme, hanno deciso di portare allegria e gioia alle famiglie italiane grazie alla propria arte.

Un progetto che connette, virtualmente, le tante città da cui trasmetteranno gli artisti con gli spettatori da tutta Italia: un messaggio di condivisione e unità che vuole superare le tensioni territoriali vissute nelle ultime settimane e ricordare che siamo tutti una grande comunità che sta lottando insieme.

“Vogliamo dare un contributo, attraverso la nostra professione, per rendere sostenibile questo momento difficile. L’idea è nata all’improvviso, in un momento di sconforto per le date annullate dei prossimi spettacoli. Per me, e i tanti amici artisti che hanno risposto all’appello social, sarà un’esperienza nuova e stimolante – racconta Nicola Previti, organizzatore e direttore artistico di “Artisti da Casa” –. Il nostro ambito professionale in questo ultimo periodo è stato messo a dura prova, ma noi non ci arrendiamo e vogliamo che il nostro show possa arrivare a più persone possibile”.

Il palinsesto vedrà esibirsi 18 artisti, da Treviso a Salerno, passando anche da Ravenna, Faenza e Rimini con uno sketch di circa 4 minuti ciascuno coordinati dalla conduzione di Claudio De Stefani e da una regia professionale. Poco spazio all’approssimazione in questo spettacolo con l’obiettivo di portare sugli smartphone e pc degli italiani uno show di grande livello e che possa valorizzare al meglio i suoi protagonisti che si sono adoperati con gli strumenti casalinghi per realizzare il tutto.

Tanti i nomi illustri nel programma che spazierà dalla magia e l’illusionismo con Nicola Previti (Treviso), Martin (Lezzano), Matteo Cucchi (Rimini), Enrico Battaglia (Ravenna), Roberto Ferrari (Ferrara) e Davide De Martiris (Salerno), alla musica con Piergiorgio Pagotto (Sacile), i Bitols (Roncade), Simone Baldazzi (Rimini) e Barbara Mayer (Busto Arsizio), fino all’intrattenimento di varietà con i Francofabrica (Ciano di Crocetta), l’illusionista emozionale Massimo Zannoni (Faenza), il rumorista Alberto Caiazza (Roncocesi), il cabarettista Davide Stefanato (Casale sul Sile), il mentalista Walter Di Francesco (Chiarano), il clown Principe Paolino (Colceresa), il bizzarrista Stefano Paiusco (Verona) e con la partecipazione speciale dell’ultimo vincitore di Italian’s Got Talent, il ventriloquo Andrea Fratellini con Zio Tore (Monza).

Il pubblico, comodamente seduto da casa, per assistere allo show dovrà semplicemente collegarsi al canale youtube (http://bit.ly/artistidacasa) anche direttamente da smartTV con l’apposita applicazione e in diretta dalla pagina Facebook (@artistidacasa) e godersi le esibizioni che avranno il supporto tecnico della regia di Tecnosound e la collaborazione di Denis Gentilini (Pordenone).