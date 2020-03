Una poesia al giorno. I giusti di Jorge Luis Borges

Venerdì 20 marzo, Rianimazione Letteraria ed Invasioni poetiche propongono una poesia di Borges perchè “un pò tutti stiamo cercando di salvare il mondo, forse senza saperlo. Restare a casa e leggere poesie è la moderna forma di resistenza agli eventi difficili” commenta Livia Santini.

Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire.

Chi è contento che sulla terra esista la musica.

Chi scopre con piacere un’etimologia.

Due impiegati che in un caffè del Sur giocano in silenzio agli scacchi.

Il ceramista che premedita un colore e una forma.

Il tipografo che compone bene questa pagina, che forse non gli piace.

Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto.

Chi accarezza un animale addormentato.

Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto.

Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.

Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.

Queste persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.

Jorge Luis Borges, I giusti, (La cifra, 1981).