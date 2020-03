Il Laboratorio Aperto di Ravenna diventa webinar sul Design Thinking

Il Laboratorio Aperto di Ravenna, coerente con la sua mission e con la sua natura di luogo flessibile, capace di modulare l’offerta formativa grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, un luogo “aperto” e accessibile in un momento come questo, cambia la sua attività e diventa webinair, in una logica di rete con i Laboratori aperti dell’Emilia-Romagna.

Per dare la possibilità di seguire i corsi in programma da casa il Laboratorio Aperto di Ravenna utilizzerà la piattaforma webex che permette l’accesso agli iscritti al corso attraverso la condivisione di un link tramite mail.

I corsi di formazione proposti sono stati adeguati al nuovo metodo di docenza on line con una durata di un’ora e mezza, alla quale potrebbe seguire un approfondimento e un’interazione via chat tra il coordinatore e i partecipanti.

Workshop che diventano webinar e appuntamenti formativi su Facebook, sono tra le iniziative in cantiere per le prossime settimane; la vocazione digitale che caratterizza i laboratori si traduce in concreto ora più che mai a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Gli appuntamenti nella sede del Mar- Museo d’Arte della Città di Ravenna, che ospita lo spazio del Laboratorio Aperto di Ravenna sono sospesi. Il primo incontro on line è il workshop sul Design Thinking, confermato per il giorno mercoledì 25 marzo 2020 dalle ore 15:00 alle 17:00.

Un webinar, quello sul Design Thinking, volto a scoprire come progettare in modo nuovo la propria strategia di comunicazione e indagare il processo logico-creativo orientato al problem-solving che fornisce un’utile cassetta degli attrezzi per disegnare processi di comunicazione efficaci a livello individuale, di team e di azienda.

Giulia Ruta, docente del webinar e consulente e formatrice di Marketing Strategico e Innovazione Digitale, fornisce ai partecipanti un’introduzione metodologica al Design Thinking, con un focus su alcune tecniche per progettare e gestire strategie di comunicazione online e offline.

Per iscriversi al webinar scrivere a: ravenna@labaperti.it e seguire le indicazioni fornite per accedere alla piattaforma Webex.

Per informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/ – https://www.facebook.com/laboratorioapertoravenna/

Altri appuntamenti saranno programmati nei prossimi giorni con la stessa modalità.

Il Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti e del Comune di Ravenna.