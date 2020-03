Antonio De Rosa: il Ravenna Festival 2020 si farà in ogni caso, la cultura non si ferma

“Il Ravenna Festival si farà comunque, su questo non ci piove.” Lo dice con nettezza e senza alcuna esitazione il Sovrintendente di Ravenna Manifestazioni Antonio De Rosa, nei giorni più bui dell’emergenza Coronavirus. È un messaggio di speranza. Resilienza e innovazione sono i principi ispiratori. Aggiunge De Rosa: “Se i teatri saranno aperti si faranno i concerti e i balletti e tutti gli spettacoli che sono in programma a partire dal 3 giugno. Se i teatri saranno chiusi e gli assembramenti vietati erogheremo al pubblico gli spettacoli in forma digitale.”

Insomma la macchina del Ravenna Festival non si ferma né potrebbe farlo. “D’altra parte – dice De Rosa – le Olimpiadi o i Campionati Europei di Calcio si possono rinviare di sei mesi o di un anno, ma un festival come il nostro no. In autunno non si può spostare, anche perché nei teatri c’è la programmazione tradizionale. E poi ci sono tutti i contratti con gli artisti. Quindi il festival si farà alle date stabilite, non sappiamo ancora esattamente in quale forma ma lo faremo. Potrebbero esserci naturalmente delle defezioni, ma provvederemo a sostituire degnamente qualche artista che eventualmente non sia più disponibile.”

“La situazione degli sponsor per ora è congelata. – aggiunge Antonio De Rosa – Confido che i nostri sponsor con i quali abbiamo un rapporto straordinario continuino a sostenere il Ravenna Festival e la cultura. Troveremo forme di collaborazione fraterna, di reciproca solidarietà. Il Governo ha messo nel Decreto Marzo, il Decreto “Cura Italia” anche 130 milioni per lo spettacolo. Comune, Regione e Stato non hanno dimenticato gli spettacoli dal vivo, il teatro, il cinema, perché la cultura non si deve fermare. Questo è molto importante.”

“Stiamo continuando a lavorare con una parte delle maestranze in cassa integrazione e con l’altra parte impegnata con il telelavoro. Nel dramma che stiamo vivendo c’è almeno un fatto positivo: stiamo scoprendo l’importanza e l’intelligenza dello smart working e del lavoro da casa, senza per forza doversi spostare perdendo un sacco di tempo negli spostamenti che consumano energia e producono inquinamento. È una cosa che tornerà utile passata l’emergenza. È un’innovazione importante. – conclude Antonio De Rosa – Anche noi che siamo una struttura flessibile e leggera, ci stiamo adattando alla nuova situazione, innoveremo, cercheremo strade e forme nuove e nuove risorse. Ma il Ravenna Festival 2020 si celebrerà.”