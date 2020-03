Il comico Paolo Cevoli: questo virus attacca i polmoni, non il cuore!

Come annunciato qualche giorno fa, il comico romagnolo Paolo Cevoli ha deciso di entrare nelle case dei romagnoli e di tutti gli italiani con una serie di spettacolo-video in cui commenta, in maniera divertente, gli stati d’animo che molte persone hanno nei confronti dell’emergenza coronavirus.

Il format e’ semplice: Cevoli ripropone alcuni spezzoni dello spettacolo teatrale ‘Bibbia raccontata da Paolo Cevoli’, e li intervalla con alcuni commenti legati all’attuale situazione.

“In questo periodo mi sento un po’ così… tutti noi ci sentiamo un po’ così… io poi sono un attore, mi piace stare in mezzo alla gente, questa cosa qui mi manca” aveva dichiarato Cevoli, attraverso un post sulla sua pagina facebook.