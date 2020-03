Una poesia al giorno. “Verrà il tempo” di Katerina Gogou

Ricordandoci che il futuro si costruisce un giorno per volta, come dice Dean Acheson, ecco la poesia di oggi di Rianimazione letteraria, scelta da Rita Servadei.

“Verrà il tempo”

Verrà il tempo

In cui cambieranno le cose.

Ricordalo Maria.

Ricordi, Maria, durante l’intervallo

Quel gioco in cui

Correvamo tenendo lo scettro

-Non badare a me – non piangere. Tu sei la speranza.

Ascolta, verrà il tempo in cui i figli

Sceglieranno i genitori

Non verranno così a caso.

Non ci saranno porte chiuse

Con i ripiegati appoggiati di fuori

E il lavoro lo sceglieremo

Non saremo cavalli

A cui si controllano i denti.

Le persone – pensa – parleranno

Con i colori

E altri con le note.

Solo, conserva in una grande fiala

Parole e lemmi come questi

Disadattati – repressione – solitudine

Dignità – guadagno – umiliazione

Per la lezione di storia.

Maria – non voglio

Mentire – sono tempi difficili.

E ne verranno altri.

Non so – non ti aspettare molto neanche da me –

Ho vissuto questo, ho imparato questo, questo dico

E di quanto ho studiato questo ho trattenuto:

“L’importante è restare umani”

La cambieremo la vita!

Katerina Gogou, poeta (Atene, 1940-1993)