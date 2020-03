Due librerie indipendenti di Ravenna aderiscono a #LibridaAsporto e spediscono i volumi a domicilio senza spese

Le librerie sono chiuse dal 12 marzo per le norme “anticoronavirus”, e dal 15 è stato impedito loro anche di svolgere le consegne a domicilio, limitate ai beni di prima necessità, prevalentemente alimentari e farmaci. L’unica alternativa al chiudere i battenti in attesa di tempi migliori, le librerie l’avrebbero avuta spedendo le consegne con corriere, attività di certo troppo dispendiosa per chi non fa delle spedizioni il proprio “core business”. Una boccata di ossigeno è arrivata ai librai con l’iniziativa #LibridaAsporto, un’iniziativa messa in piedi da un gruppo di editori che si impegnano a coprire le spese di trasporto delle librerie indipendenti ancora operative.

Ecco come funziona

Tramite le due librerie indipendenti che a Ravenna hanno aderito, Liberamente Libri di viale Alberti e Libreria Dante di via Diaz, è possibile ordinare uno (o più) dei tanti titoli messi a disposizione dagli editori che supportano il progetto e lo si riceverà a casa, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo l’elenco degli editori: Carocci Editore – Codice Edizioni – DeA Pianeta Libri – Edizioni di Comunità – Einaudi – Emons – E/0 – Fandango – Fazi Editore – Feltrinelli – Gog – Gruppo Editoriale Il Castello – Guerini e Associati – Guerini Next – Il Castoro – Il Mulino – Il Saggiatore – lperborea – Lisciani Libri – Luca Sossella Editore – Ludattica – Marcos y Marcos – Marsilio – Mondadori – Mondadori Electa – Nottetempo – Nutrimenti – Piemme – Quodlibet – Rizzoli Sellerio – Sem – Sonda – Sperling & Kupfer – Sur.

Sulle loro pagine web e social le due librerie ravennati hanno anche messo a disposizione elenchi di libri disponibili immediatamente per la spedizione, ma se il volume cercato non è in libreria, è possibile ordinarlo.

Questi i recapiti per contattare le due librerie:

LIBERAMENTE LIBRI

http://www.ioleggoacasa.it/librerialiberamente/

info@liberamentelibri.net

whatsapp 0544.201311

LIBRERIA DANTE DI LONGO

libreriadanteravenna@gmail.com