“Grazie nonn”. Poesia di Nivalda Raffoni per i nonni e le nonne che in questi giorni ci hanno lasciato

Pubblichiamo la poesia di Nivalda Raffoni, dedicata a tutti i nonni scomparsi in queste ultime settimane a causa del Coronavirurs Covid-19.

La poesia è stata segnalata dall’Associazione Culturale Francesca Fontana: “in queste giornate difficili che stiamo attraversando, vogliamo anche noi unirci al bellissimo pensiero, scritto in poesia, da Nivalda Raffoni moglie Radames Garoia, che da anni collaborano, gratuitamente, con la nostra associazione”.

GRAZIE NONN

Grazie

a tot i nonn e al noni che in sti dè, in tent i s’ha lasè,

purtrop nenca senza la pusibilitè d’un utum abraz.

Grazie

par tot al vôlti che a j avì ciapè un babin in tla faldêda,

par tot i s-ciafun che a j avì sparagnè,

par tot al vôlti che a j avì sughè di guzlun!

Grazie

par tot i sacrifizi che a j avì fat,

par tot la vostra fadiga,

par tot quel che a s’avì insgnè.

Grazie

par la vita che a j avì dè.

E re virus u s’è purtè via, oltre a la vostra vita,

e nostar côr e una pêrta dla nostra storia.

di Nivalda Raffoni

Grazie/ a tutti i nonni e le nonne che in questi giorni, in tanti ci hanno lasciato,/purtroppo anche senza la possibilità di un abbraccio./Grazie /per tutte le volte che avete preso un bambino in grembo,/per tutti gli schiaffoni che gli avete risparmiato,/ per tutte le volte che avete loro asciugato le lacrime!/Grazie/ per tutti i sacrifici che avete fatto,/per tutta la vostra fatica,/ per tutto quello che ci avete insegnato./Grazie per la vita che avete dato./Il re virus si è portato via, oltre alla vostra vita,/il nostro cuore e una parte della nostra storia.