Saluto virtuale a Nino Carnoli. Quest’oggi, 29 marzo alle ore 19

Il Coronavirus nega la possibilità di stare insieme, di abbracciarsi, di scambiarsi una semplice stratta di mano, anche in quei momenti in cui questi semplici gesti rappresentano la piccola-grande consolazione per coloro che hanno perso una persona cara.

E per “ritrovarsi” per un ultimo saluto a Nino Carnoli, quest’oggi domenica 29 marzo alle ore 19, è in programma un appuntamento sul profilo facebook Saturno Carnoli .

“Chi vuole partecipare al saluto virtuale in onore di Nino può collegarsi al profilo Facebook Saturno Carnoli per visionare il video pubblicato dalla figlia Marianna e lasciare una testimonianza scrivendo un commento con l hashtag #NINORIMANE” annuncia il Consiglio direttivo dell’Associazione Dis-ORDINE.