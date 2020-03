Attivato servizio di iscrizione a distanza al Centro Culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda

Il Centro Culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda ha attivato il servizio di iscrizione a distanza, promosso dalla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, per consentire l’accesso ai servizi digitali e al Mlol (Media Library online), riservati agli utenti della Rete. Chi non è iscritto a una biblioteca della Rete può comunque, in questa fase di chiusura eccezionale delle biblioteche, fare un’iscrizione provvisoria online che permette di accedere a tutte le risorse digitali disponibili.

Per iscriversi è necessario contattare via mail la biblioteca del Centro Culturale all’indirizzo biblioteca@comune.massalombarda.ra.it, richiedere il modulo d’iscrizione e rispedirlo compilato e firmato insieme alla copia di un documento di identità valido. Alla riapertura delle biblioteche sarà necessario confermare personalmente l’iscrizione per poter continuare a usufruire dei servizi della Rete. Chi invece è già iscritto può accedere con le credenziali già in uso sul catalogo Scoprirete. Mlol è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Attraverso il portale si possono consultare gratuitamente ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://bit.ly/mlol_bibliotecheromagna.