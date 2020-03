Quaderni della quarantena di un misterioso architetto di nome A.P. / Terza puntata

L’architetto A.P., protagonista di questa piccola cronaca di clausura, fra il 9 e 10 marzo aveva rifornito la casa nel corso di un’uscita per la spesa in cui, per poco, non aveva litigato con una signora, ma si era beccato un insulto – meritato – da un bimbo, poiché aveva osato starnutire senza ripararsi con il braccio, come insegna Amadeus in tv. Il nostro è alle prese con il suo progetto in Darsena che non abbiamo ancora ben capito e con una specie di relazione con una certa Sara, che sta prendendo una brutta piega. Non cucina mai, in compenso beve un po’ troppo… (ricordiamo al lettore, infine, che abbiamo deciso di pubblicare passo a passo le pagine del nostro anonimo che di nickname fa CORONAVIR ogni due giorni, nel caso qualcheduno volesse seguirne gli sviluppi).

LA REDAZIONE

Mercoledì 11 marzo

Il progetto sta venendo benissimo. Sarà un capolavoro, mi studieranno sui libri di storia. La Grande Linea Esponenziale. Un grattacielo alto 300 metri, vetro e acciaio lanciati verso lo spazio. La base si svilupperà sulla banchina della Darsena per 150 metri, potrà ospitare negozi, palestre, supermercati; più in alto, uffici e unità abitative. Una città nella città, visibile da chilometri di distanza, una fortezza per sfuggire al virus con la sua stessa velocità.

Mi perdo nei calcoli e nelle linee. Prima di pranzo mi chiama Sara. Mi chiede se sto bene e perché non l’ho più richiamata. Sono in preda alla frenesia del progetto: le descrivo il grattacielo con un entusiasmo che mi mangia le parole, le dico che diventeremo ricchi, vivremo assieme sulla cima, a 300 metri, da soli io e lei. Rimane in silenzio per un po’, suo padre è stato ricoverato, è in terapia intensiva a Padova. Mi parla di ipossia grave. Si mette a piangere.

Ma non capisce? A 300 metri! E non dovremo più lavorare, saremo ricchi, staremo tutto il giorno in casa, a scopare e bere! Perché piange? Mi dice che sono matto, butta giù il telefono. Ricordarsi di richiamarla questa sera.

Lavoro bene, fino a notte fonda, senza mangiare, e la mia cantina è di nuovo piena: sono felice. Apro un Nebbiolo e guardo i bollettini. Più di 21 mila contagiati, 830 morti. Per l’OMS è ufficialmente una pandemia.

Sulla stampa locale interviene Alberto Pagani, deputato: “Ciascuno faccia la sua parte. Se lo facciamo, ce la caviamo. Se non lo vogliamo fare, non ce la caviamo”. Ragionamento tondo, non c’è che dire. Per fortuna abbiamo eletto un deputato cartesiano.

Leggo che Berlusconi è fuggito a Nizza con la nuova fidanzata trentenne in “via cautelativa”. Che uomo coraggioso. Deve essere dura assumersi la responsabilità di assistere una compagna così anziana.

Giovedì 12 marzo

Mi affaccio dalla finestra e vedo un tizio correre. È vestito come un runner professionista: pantaloncini a mezza gamba in poliestere, giacchetta catarifrangente, fascia anti-sudore in spugna per la fronte. Ad ogni passo soffia come un mantice. Mi rimetto a sedere davanti al computer. Dopo un po’, risento lo stesso passo: è ancora lui. Mi sembra strano, è passato troppo poco tempo… Poi capisco. Sta correndo attorno al palazzo.

Su internet cominciano a diffondersi, peggio del virus, certi articoli inutili che cercano di dimostrare quanto sia bello stare in casa. Coltivare le cose semplici della vita, riappropriarsi di un tempo più nostro, meditare sulla nostra fragilità, e giù stronzate di questo tenore consolatorio alla Gramellini. Non credo che questa quarantena ci regalerà un nuovo Montaigne; l’homo domesticus mi pare più incline all’alcol, al porno e al sonno.

A proposito. Vado a fare un giro su Pornhub. Digito “Coronavirus”. Se l’industria farmaceutica potesse correre agli stessi ritmi di quella pornografica, non saremmo chiusi in casa oggi. Decine di video in tema quarantena con attrici asiatiche, munite di mascherine e guanti in lattice. Il consumo di materiale erotico non conosce requie; sarebbero capaci di girare film anche nel mezzo di un disastro atomico.

Dopo cena in terrazzo, fumo una sigaretta. Grande silenzio; in lontananza il fischio del treno che arriva… o che fugge via. Le finestre tutte accese, qualcuno mangia ancora, immerso nella luce d’acquario delle televisioni. Sento un respiro dalla strada, sempre più forte. È il runner, sta ancora girando attorno al palazzo. Dovrei cronometrarlo per controllare se fa progressi.

Venerdì 13 marzo

Pare che la Lagarde abbia fatto un casino. Una sua dichiarazione maldestra avrebbe affossato la Borsa in una mezza giornata. Penso che non siamo poi così evoluti rispetto ai nostri antenati. Abbiamo solo cambiato lessico e formule. Non c’è più la danza attorno al fuoco, l’adorazione di un feticcio, la ricezione dell’eucarestia: oggi ci sono differenziali, bond, spread, titoli. E non possiamo farli incollerire.

Mi arriva un messaggio dal capo: riunione in video fra mezz’ora. Collego il computer, parte la conversazione, vedo comparire uno dopo l’altro i volti dei miei colleghi sullo schermo. Solo uno non mi pare di riconoscerlo, sulle prime. Poi capisco: sono io. Ho la barba lunga, i capelli sporchi e arruffati; porto la stessa tuta da ormai più di una settimana. Ho tutta l’aria di un pazzo.

Parte il capo. “Cominciamo con le comunicazioni meno importanti”, e si sconnette. Deve avere un problema al wi-fi. La segretaria intanto parla in continuazione. Porta la mascherina anche in casa sua. Ha sentito dire che c’è odore di tagli al personale; “questo virus sarà un disastro economico”, assicura.

Poi ricompare il capo, col suo ciuffo, con la sua aria perennemente solare. Mi chiede del progetto, se voglio presentarlo ai colleghi. Comincio a illustrare la Grande Linea Esponenziale; non voglio sembrare tronfio, ma non posso nemmeno negare quel che è, ovvero il più importante progetto nella storia del nostro studio, il più audace per la città, e forse dell’architettura italiana. Sento qualcuno ridere. “Il primo d’aprile è ancora lontano, P.”, sento dire da qualcun altro.

Simulo un sorriso e continuo, elencando materiali e tempi di costruzione. Ho già spulciato le norme urbanistiche comunali, non è un’area coperta da tutele paesaggistiche: siamo a metà del percorso, possiamo costruire fino a 300 metri d’altezza. Tutti si mettono a ridere, tranne il capo. Chiede agli altri di scollegarsi per un momento. Poi mi chiede cos’ho fatto, se sto bene.

Bene? È il progetto della mia vita!

Mi saluta dicendo che mi richiamerà di sicuro fra qualche ora. Ma non l’ha ancora fatto.

Ho sempre saputo dell’invidia dei miei colleghi. Vogliono rubarmi il progetto, ne sono sicuro. Mi ruberanno la Grande Linea Esponenziale, si arrampicheranno fino alla cima e mi lasceranno giù, da solo, in mezzo alla strada con gli infetti.

Non glielo posso permettere. Devo dirlo a Sara, devo avvertirla. Siamo in pericolo. Il suo cellulare squilla a vuoto.

Ho bisogno di qualcosa di forte, sento che sto per avere un crollo emotivo. Bevo due bicchieri di gin liscio, e mi assopisco sul divano.

Sogni confusi. C’era Sara, eravamo in un ospedale enorme, e stanza dopo stanza cercavamo il paziente zero, ma non c’era più nessuno, erano tutti scappati. Dalla finestra scintillava al sole la Grande Linea Esponenziale, magnifica; e nei suoi vetri ci riflettevamo, giganteschi.

(IL SEGUITO ALLA PROSSIMA PUNTATA – MERCOLEDÌ 1 APRILE)

QUI LA I PUNTATA: https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/03/26/quaderni-della-quarantena-di-un-misterioso-architetto-di-nome-a-p-prima-puntata/

QUI LA II PUNTATA: https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/03/28/quaderni-della-quarantena-di-un-misterioso-architetto-di-nome-a-p-seconda-puntata/

Immagine di copertina: Caterina Morigi, Quaderni, 2015, inchiostro su carta (per gentile concessione dell’artista)