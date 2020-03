Stop anche al Maggio Faentino. Gli organizzatori: “Non ci sono le condizioni per organizzare eventi”

Anche il Maggio Faentino ha deciso di fermarsi. Dopo una serie di riflessioni tra operatori e assessorati, le manifestazioni che da tre anni condividevano il progetto “Maggio Faentino” comunicano che non ci sono le condizioni per organizzare gli eventi in programma nel prossimo maggio. Le misure anti-coronavirus rendono impossibile l’organizzazione degli eventi, costruire riunioni, progetti di comunicazione e tenere insieme i tanti volontari e operatori che sono coinvolti nelle singole iniziative. Non solo. Risulta evidente che nessuno, oggi, è in grado di prevedere se e come, a maggio, saranno permessi eventi che prevedono assembramenti di cittadini. Per questi motivi il Maggio Faentino da appuntamento a tutti alla primavera 2021.

In ogni caso gli organizzatori delle diverse singole manifestazioni a calendario hanno deciso, coinvolgendo soci e collaboratori, di dare risposte diverse. Alcune iniziative, come la 100 km del Passatore saltano direttamente al 2021, altre provano la strada digitale, altre tentano una riprogrammazione, sia pure parziale. Questo il calendario inizialmente previsto e le decisioni assunte in queste ore:1/ 3 maggio, Borgo Indie (Referente Cattani, tel. 335.1883364). Borgo Indie la manifestazione che si teneva tra Faenza e Brisighella legata al tema delle produzioni locali, in particolare legate al mondo food, non si farà. Al momento prevale l’idea di pensare direttamente alla edizione 2021. Gli organizzatori non escludono un evento più piccolo in autunno.

Questo il calendario inizialmente previsto e le decisioni assunte in queste ore: