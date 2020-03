Una poesia al giorno. ‘Se’, lettera al figlio di Rudyard Kipling

Oggi, lunedì 30 marzo, Rianimazione Letteraria ci propone una poesia di Rudyard Kipling, “Se (Lettera al figlio)”, classico della resilienza tenace. “Ricordandoci – scrivono da Rianimazione Letteraria – che “la stessa acqua bollente che ammorbidisce una patata, indurisce un uovo. È tutta questione di che pasta sei fatto, non delle circostanze’.

Se (Lettera al figlio), Rewards and Fairies, 1910

Se riesci a tenere la testa a posto quando tutti intorno a te

l’hanno persa e danno la colpa a te,

se puoi avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te,

ma prendi in considerazione anche i loro dubbi.

Se sai aspettare senza stancarti dell’attesa,

o essendo calunniato, non ricambiare con calunnie,

o essendo odiato, non dare spazio all’odio,

senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo da saggio;

Se puoi sognare, senza fare dei sogni i tuoi padroni;

se puoi pensare, senza fare dei pensieri il tuo scopo,

se sai incontrarti con il Successo e la Sconfitta

e trattare questi due impostori allo stesso modo.

Se riesci a sopportare di sentire la verità che hai detto

Distorta da imbroglioni che ne fanno una trappola per gli ingenui,

o guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte,

e piegarti a ricostruirle con strumenti usurati.

Se puoi fare un solo mucchio di tutte le tue fortune

e rischiarlo in un unico lancio di una monetina,

e perdere, e ricominciare daccapo

senza mai fiatare una parola sulla tua perdita.

Se sai costringere il tuo cuore, nervi, e polsi

a sorreggerti anche quando sono esausti,

e così resistere quando in te non c’è più nulla

tranne la Volontà che dice loro: “Resistete!”

Se riesci a parlare alle folle e conservare la tua virtù,

o passeggiare con i Re, senza perdere il contatto con la gente comune,

se non possono ferirti né i nemici né gli amici affettuosi,

se per te ogni persona conta, ma nessuno troppo.

Se riesci a riempire ogni inesorabile minuto

dando valore a ognuno dei sessanta secondi,

tua è la Terra e tutto ciò che contiene,

e – cosa più importante – sarai un Uomo, figlio mio!

Rudyard Kipling