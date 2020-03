Una poesia al giorno. “Un po’ di calma” di Ettore Sottsass

Oggi, martedì 31 marzo, Rianimazione Letteraria propone una poesia che spesso sottopone ai laboratori di Medicina Narrativa chiedendo ai presenti poi di creare una propria “lista” simile a quella stilata dal famoso architetto, designer e fotografo italiano Ettore Sottsass, scritta nel 2003 quando era già ultraottantenne. “Potremmo oggi tutti, in questo tempo sospeso, pensare a ciò che ci fa stare bene o che riteniamo necessario, riscoprendoci poeti magari per un giorno. Anche oggi è bene ricordarci che come dice Dacia Maraini ‘L’etica deriva dalla capacità di immaginare il dolore degli altri’, quindi cerchiamo di portare un pò di luce dovunque i nostri mezzi possano arrivare” afferma Livia Santini di Rianimazione Letteraria.

Un po’ di calma.

Un po’ di silenzio

un po’ di dubbi

un po’ di debolezza

un po’ di curiosità

un po’ di domande

un po’ di ambiguità

un po’ di pensiero

un po’ di cura

un po’ di solitudine

un po’ di spavento

un po’ di forse

un po’ di chissà

un po’ di attenzione

un po’ di aiuto

un po’ di perplessità

un po’ di dolce

un po’ di amaro.

Ciao.

Vado..Ettore