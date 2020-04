L’ultimo decennio del dominio pontificio a Ravenna in un libro di Serafino Ghiselli

Ravenna 1848 – 1859. L’ultimo decennio del dominio pontificio di Serafino Ghiselli è l’ultima pubblicazione delle Edizioni del Girasole nella collana Girasole storia. Naturalmente è un libro dedicato agli amanti della storia di Ravenna.

Dai primi entusiasmi per Pio IX alla breve Repubblica Ravennate; dalla morte di Anita alla trafila di Garibaldi e “Liggero”; dagli attentati contro il terribile Maresciallo Ancilia alla liberazione dell’attentatore; dalla visita imprevista di Pio IX a Ravenna alla sua firma imprevista alla tomba di Dante; dall’ultima lettera del Legato pontificio alla fine della dominazione papalina; dalle carte segrete sparite al fair play di Giuseppe “Geppino” Pasolini; dagli eserciti ai partiti al dissidio tra repubblicani “puri” e “fusionisti”; dal Libro Nero della Polizia all’ingresso di Ravenna nel Regno d’Italia.

Ecco i temi, di solito poco esplorati dagli studiosi, che consentono a questo libro di coprire un vuoto evidente nella storiografia ravennate e romagnola. L’autore si è avvalso di numerosi documenti originali e di fonti inedite custodite presso l’Archivio di Stato, l’Archivio Arcivescovile e la Biblioteca Classense.

Serafino Ghiselli si è laureato in Filosofia e Pedagogia all’Università Cattolica di Milano e si è sempre dedicato alla scuola e alla didattica. È stato maestro alla scuola primaria 10 anni e, poi, direttore didattico in Ravenna e in Emilia. Nel corso di questa lunga esperienza di contatto con i bambini ha maturato una importante esperienza che lo ha portato a scrivere e a pubblicare con successo numerosi testi scolastici per gli allievi e testi di didattica linguistica per gli insegnanti.