Quaderni della quarantena di un misterioso architetto di nome A.P. / Quarta puntata

L’architetto A.P. sta cominciando a darci qualche preoccupazione. Il suo progetto per la Darsena sembra una genialata un tantino sovradimensionata per una città di provincia come Ravenna. Ma lui l’ha presa di punta e ci tiene così tanto alla sua Grande Linea Esponenziale che non sente ragioni. Esponenziale è certamente il suo consumo di vino. Mentre altrettanto non si può dire dello sviluppo della sua storia con la povera Sara. Ma continuiamo a seguirlo.

Sabato 14 marzo

Vengo svegliato dalla suoneria del cellulare. A fatica scendo giù dal letto: ho un mal di testa rivoluzionario. Faccio un appunto mentale: non bere mai più così tanto, e mi accorgo di aver già accettato la videochiamata.

Nello schermo appare il faccione esultante del capo, imbiancato dal sole splendido che riempie il suo salotto, mi sorride, mi chiede come sto. Non riesco a pensare a una frase e lui ha già ricominciato a parlare. È difficile stargli dietro: il bando per il lotto Melandri è rimandato a data da destinarsi, lo ha contattato l’ufficio tecnico del Comune. Il virus ha bloccato tutto, come posso immaginare.

Mi fa i complimenti per il progetto: dice che è molto ambizioso, sì, ma purtroppo irrealizzabile. Per adesso mettiamo tutto in freezer (dice così, in freezer), se ne riparla dopo la quarantena; io devo riposarmi. Spera che mi rimetta presto, mi ha visto un po’ esaurito, e prima di riattaccare mi chiede (meglio, mi ordina), di inviargli i rendering e le nuove planimetrie della Grande Linea Esponenziale, li vuole archiviare nel database dello studio.

Mi rendo conto della gravità della situazione solo dopo il caffè. E così il capo vorrebbe fregarmi? Vuole il mio lavoro tutto per sé, ma non lo ammette. Si intitolerà meriti non suoi; lui, che non disegna più nemmeno un capannone da almeno cinque anni. No, non gli darò questa soddisfazione.

Cancello tutti i file dal computer, li salvo su una chiavetta. Un grattacielo di 300 metri in 4 centimetri. Ma non è abbastanza, no: li troveranno. La faccio a pezzi col martello, fino a ridurla a un simpatico gettone di plastica e silicio. (È sempre utile avere un martello in casa, quando si è infelici.) Io l’ho salvata in testa, la mia creatura, da lì non me la possono rubare: cosa credete?

Dopo pranzo mi fumo una sigaretta in terrazzo. Cerco di raccogliere le idee, di calmarmi. Ma il “paziente zero”, perché non lo chiamano “paziente uno”? Perché sminuirlo così?

Dal balcone della casa di fronte vedo uscire un omarino calvo, visibilmente sovrappeso. Si mette ad applaudire per un minuto buono poi urla, urla con quanto fiato ha in corpo, e il suo vocione immenso ricopre i tetti delle case: “Ce la faremo! Ce la faremo!”. Mi sembra impossibile che un vocione così possa uscire da un corpo tanto piccolo. Vedo scappare il gatto dei vicini; una finestra si chiude di scatto. Riecheggiando per il quartiere, le urla vengono assorbite dal silenzio, quindi l’omarino scompare di nuovo dentro casa.

Curioso. Sai che c’è, Italia? Per una volta sono con te: ce la farò anch’io. Troverò un altro studio, altri colleghi, e la costruirò, la mia Linea.

Domenica 15 marzo

Ma quanto è stupido il verso delle tortore? Questa domenica, dalla finestra, mi arriva solo il loro ripetitivo tubare, u-uuu-uk, u-uuu-uk, ancora e ancora, all’infinito. Nessun altro segno di vita. Inesauribile noia della natura.

Per non impazzire decido di fare quattro passi. Virus o non virus, sento il bisogno di uscire da questa stanza, fosse anche solo per pestare una cacca di cane.

Giro l’angolo, arrivo fino a Porta Nuova. Per strada solo un ragazzo che pedala veloce e un anziano, davanti alla Loggetta, col suo barboncino al guinzaglio e la mascherina. L’anziano parla al cagnolino: “La vuoi fare qui? La vuoi fare là?”. Mi appoggio al muro per un attimo, guardo questo quadretto di tenerezza, quando sento una finestra aprirsi sopra di me.

Cosa sta facendo?, mi chiede una donnicciola. Non riesco a vederla bene: mi fissa da lassù, la faccia fra gli scuri, mi punta addosso un cellulare. È vestita in modo strano, sembra appena uscita da uno sceneggiato storico della Rai. Voi tirate con le mani dietro al muro!, continua, Voi toccate la muraglia con le mani! E si fa il segno della croce.

Non capisco. Mi da del voi? La quarantena comincia a fare brutti scherzi. Le dico che mi sono accostato solo per un momento, non faccio niente di male. No, non mi piace niente quel che fate! Voi imbrattate la muraglia di un certo ontume che pare grasso et che tira al giallo. Io vi denuncio!

Mi denuncia? E per cosa, signora? Come, non conoscete le nuove grida? Sua eccellenza il sindaco procurator Don Pascale l’ha detto di segnalar i comportamenti infami et mandar le foto alla sbirraglia, se c’è timor d’onzioni!

La mando a cagare e mi allontano. Prima di girare l’angolo cedo alla tentazione di guardare di nuovo la finestra, per vedere se la donna è ancora lì. Niente, tutto chiuso. Certo è strano che qualcuno abiti ancora in quella casa fatiscente: dà l’impressione di essere disabitata da secoli. Ma ce n’è di gente stramba, in questa città.

Sera. Quanto ci mette il sole ad andar giù? Il tempo non passa. Beato il papa, il papa pop, il pop-pope, il poropopòp, che può girare per le strade di Roma e venerare l’icona della Salus populi romani. Io riesco a venerare solo questi spinaci surgelati, che si sciolgono piano in padella, e sperare che non si attacchino.

Lunedì 16 marzo

Pare che il virus si sia portato via, fra quei 1.800 morti, anche Vittorio Gregotti. Mi rivedo, universitario, chino sui suoi libri. Il territorio dell’architettura, l’importanza del rapporto fra contesto e segno architettonico… Ma è un giorno troppo bello per essere tristi.

Da un po’ di tempo, su Facebook, la comunità artistica nostrana sembra essere impazzita. Questa quarantena sta moltiplicando, come asparagi ad aprile, le dirette, i concerti a distanza, le performance online, i video-messaggi ai fan. E tutti si sentono così essenziali, di cruciale importanza per la sopravvivenza dell’umana specie; tutti hanno buoni consigli ai governanti e ai governati; tutti sono, immancabilmente, nel giusto; smaniano per farsi notare. Gli artisti nostrani… vorrebbero essere le trombe squillanti della civiltà, ma sono timide scoregge nel frastuono.

Forse devo fare qualcosa anch’io… Ma cosa? Sul Corriere leggo un articolo di Vivian Lamarque. Per passare il tempo in casa consiglia di “mettere dei fiori sui nostri balconi” (e fin lì…) o di fare “caramelle di zucchero come usava nel lontano ‘900”. Non avendo gli ingredienti necessari per le caramelle, opto per il primo consiglio.

Sistemo il computer sul balcone, bevo due bicchieri di Sangiovese per darmi la carica e mi metto a canticchiare mentre svaso in diretta il mio rosmarino. Dopo una mezz’ora controllo il numero di spettatori: 0. Spengo il computer con stizza. Staranno guardando gli artisti. Troppa concorrenza, questa quarantena.

Prima di andare a letto ripenso a Gregotti. E se avessi sbagliato tutto con la Grande Linea Esponenziale? Non ho tenuto conto del rapporto fra struttura e contesto. La Darsena è orizzontale, non posso tradire la geografia… Ripensare all’intero progetto.

Il cellulare vibra. Un messaggio. Sara mi chiede perché ancora non mi faccio vivo, sono proprio stronzo, suo babbo sta male, sempre peggio, e i medici non si azzardano più a fare previsioni. Mi dispiace. Ma chi è questa Sara? Cerco nella mia memoria, ma non mi viene in mente nulla.

Uh! Lady Gaga è in auto-quarantena coi suoi cani.

