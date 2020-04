Terzo Laboratorio Aperto a Ravenna con un webinar su new media e new business

Giovedì 2 aprile, dalle 15 alle 16.30, si terrà il terzo Laboratorio Aperto in webinar sul tema “New media e new Business: come costruire l’esperienza delle persone nel loro viaggio per diventare clienti”. Docente del corso sarà Filippo Maria Vincenzi, divulgatore scientifico, web analyst e playtester. Il webinar spiegherà come vincere la sfida con il mercato e trasformare un ostacolo in opportunità attraverso casi replicabili da cui prendere spunto.

L’evento è copromosso dalla rete dei Laboratori Aperti di Ferrara, Modena, Piacenza e Ravenna. Sta riscuotendo successo la riconversione“ del Laboratorio Aperto in webinar, dalle lezioni in aula a quelle in modalità online, a causa dell’emergenza covid-19 che consente di proseguire nell’offerta formativa dando la possibilità agli utenti, ravennati e non, di seguire da casa i workshop proposti. Dal comune ricordano che Laboratorio Aperto di Ravenna è accessibile alla cittadinanza con l’obiettivo di diffondere la cultura digitale nel territorio. Per seguire i corsi in programma si utilizza la piattaforma Webex, che permette di accedere all’aula virtuale tramite un link previa registrazione alla piattaforma stessa.

I webinar hanno una durata di due ore circa, e potrebbe seguire un approfondimento con possibilità di interagire via chat con docente e partecipanti. Per iscriversi al webinar: ravenna@labaperti.it e seguire le istruzioni per l’accesso. Per informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/ – https://www.facebook.com/laboratorioapertoravenna/

Prossimo appuntamento webinar: lunedì 6 aprile, dalle 15 alle 16.30, sul tema “Gamification: i giochi sono creati pensando alle persone, ma spesso non sono così il lavoro, la scuola o il tempo libero”. Il Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti e del Comune di