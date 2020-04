Una poesia al giorno. “Restate vicini anche quando la vita è contraria” di Andrew Faber

Oggi, 1° aprile, Rianimazione letteraria propone una poesia di Andrew Faber “Restate vicini anche quando la vita è contraria”. “Ricordiamoci anche che ha ragione Shakespeare ne La Tempesta, atto IV quando dice ‘Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni’, perché questi sogni ci porteranno fuori dai momenti bui con la bellezza della loro fiducia e luminosità” commenta Livia Santini di Rianimazione Letteraria.

Restate vicini

anche quando la vita

è contraria

quando i muri si alzano

e le strade spariscono.

Mostrate la bellezza

a chi oramai ha smesso di cercarla.

Respirate profondamente

anche senza un motivo.

Abbracciate profondamente

anche senza un perché.

Certi dolori

hanno bisogno

di carezze forti

prima per andare via

poi, per non tornare più.

Scusarsi per un errore

equivale a non averlo fatto.

Fatelo. Fatelo spesso.

Giudicatevi voi, meglio degli altri.

E non vergognatevi mai di piangere

per qualcuno.

Le lacrime non si nascondono.

Guarite la rabbia leggendo poesia.

Siate sempre chiari con voi stessi.

Fatevi mettere all’angolo solo

per farvi riempire di baci.

Abbiate cura della vostra solitudine.

E non avrete bisogno di altri consigli.

Andrea Zorretta alias Andrew Faber