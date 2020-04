Faenza, il progetto Mauerspringer del Teatro Due Mondi non si ferma: diretta su YouTube “Saltare i muri, percorrere le strade”

Una diretta live streaming domani, sabato 4 aprile, per salutare la conclusione del progetto Mauerspringer, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Ue e diretto dal Teatro Due Mondi di Faenza (Ra). La finalità dell’iniziativa è creare ponti tra le comunità attraverso il teatro di strada e ha ricevuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna, durante tutto il suo percorso. La diretta avrà luogo dalle 15 alle 18 sul canale YouTube del Teatro Due Mondi (www.youtube.com/user/teatroduemondi).

L’emergenza Covid 19 ha reso necessaria questa diversa forma di comunicazione per consentire lo svolgimento dell’evento conclusivo del progetto. Per questo l’incontro internazionale “Saltare i muri, percorrere le strade”, a cura di Cristina Valenti dell’Università di Bologna, in collaborazione e con il patrocinio del Dipartimento della Arti e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, si svolgerà con la diretta streaming.

Il progetto Mauerspringer

Partner: Teatro Due Mondi – Faenza, Italia – capofila, Compagnie du Hasard – Feigns, Francia, Dah Theatre Research Centre – Belgrado, Serbia , Hortzmuga Teatroa – Bilbao, Spagna, TheaterLabor – Bielefeld, Germania.

Collaboratori artistici al progetto: Photographes Nomades di Jean-Pierre Estournet – fotografo di teatro di strada, Video Progetti di Andrea Pedna – videomaker , Akademia Ruchu – Polonia, Divadlo Continuo – Repubblica Ceca

www.teatroduemondi.it

www.mauerspringer.eu