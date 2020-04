Una poesia al giorno. “Il Cantico delle Paure” di Andrea Melis

Lo staff di Rianimazione Letteraria per oggi, domenica 5 aprile 2020 ha scelto una poesia di Andrea Melis, definitosi in passato ‘un parolaio’. “Ricordandoci di seguire anche il consiglio dell’immenso Victor Hugo”, specificano dallo staff, aggiungendo: “Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici. Quindi, cambiate le vostre idee, ma conservate i vostri principi”. Rianimazione Letteraria invita a non mollare in questo momento impegnativo, potendo riferirci ai nostri principi facendo sempre del nostro meglio.

Andrea Melis – “Il Cantico delle Paure”

Lavatevi le mani

ma andate scalzi

e baciate la terra ferita.

Starnutite pure nel gomito

ma leccate le lacrime di chi piange.

Non viaggiate a vanvera

ora è tempo di stare fermi

nel mondo

per muoversi in noi stessi

dentro gli spazi sottili

del sacro e l’umano.

Indossate pure le mascherine

ma fatene la cattedrale del vostro respiro,

del respiro del cosmo.

Ascoltate pure il telegiornale

che finalmente parla di noi

e del più grande miracolo

mai capitato:

siamo vivi

e non ci rallegra morire.

Per ogni nuovo contagio

accarezza un cane,una

pianta un fiore,

raccogli una cicca da terra,

chiama un amico che ti manca,

narra una fiaba a un bambino.

Ora che tutti contano i morti

tu conta i vivi,

e vivi per contare,

concedi solo l’ultimo istante

alla morte,

ma fino ad allora

vivi all’infinito,

consacrati all’eterno.

Andrea Melis (Cagliari, 1979), grafico, videomaker, scrittore e “papà resistente”, come ama definirsi, è stato tra i membri fondatori del Collettivo Sabot, col quale ha firmato romanzi insieme ad autori come Massimo Carlotto, Piergiorgio Pulixi e Francesco Abate, tra i quali Perdas de Fogu (e/o, 2008) e L’Albero dei Micrichip (Edizioni Ambiente 2009) oltre a saggi, articoli e racconti noir per riviste e quotidiani nazionali e stranieri. Recentemente ha pubblicato due raccolte di poesie: #Bisogni (2017), edizione autoprodotta grazie a una campagna di crowdfunding, e Piccole tracce di vita (2018), per Feltrinelli. Collabora come autore con artisti, musicisti e fotografi di tutta Italia e cura la rubrica di editoriali poetici “Parole Urgenti” per il canale Cultura di Fanpage.it