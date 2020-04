Una poesia al giorno: “Non disprezzare il poco” di Stefano Benni

La poesia scelta per oggi dallo staff di Rianimazione Letteraria è di Stefano Benni, grandioso scrittore ospite a al ciclo di incontri organizzato dall’associazione qualche tempo fa. “Ricordandoci poi le parole di Eraclito: ‘Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi’. Con la speranza incrollabile che questi giorni in cui talvolta dobbiamo accontentarci del poco, siano la brace che arde sotto la cenere e che divamperà in bei progetti, salute, amori, felicità non appena sarà possibile esigere il tanto”, aggiungono.

Non disprezzare il poco

Non disprezzare il poco, il meno, il non abbastanza

L’umile, il non visto, il fioco, il silenzioso

Perché quando saranno passati amori e battaglie

Nell’ultimo camminare, nella spoglia stanza

Non resteranno il fuoco e il sublime, il trionfo e la fanfara

Ma braci, un sorso d’acqua, una parola sussurrata, una nota

Il poco, il meno il non abbastanza.

Stefano Benni