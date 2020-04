Il Teatro delle Albe di Ravenna protagonista su Rai Radio 3 e Lepida TV con alcuni spettacoli di repertorio

In queste giornate di cultura a distanza, il Teatro delle Albe è stato invitato con lavori di repertorio a due importanti iniziative quali la giornata che Rai Radio3 ha ideato lunedì 6 aprile per ricordare i Cinquecento anni dalla morte di Raffaello e il palinsesto di Lepida Tv #laculturanonsiferma, nella serata di martedì 7 aprile.

Dopo la trasmissione di ieri “fedeli d’amore – polittico in sette quadri per Dante Alighieri”, ultima creazione di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, il prossimo appuntamento è per oggi, martedì 7 aprile, su Lepida TV, nell’ambito del palinsesto #laculturanonsiferma. Il canale 118 del digitale terrestre prorrà due lavori legati al Teatro delle Albe: alle 19.10 – Gandersheim, per la regia di Leila Marzocchi e Alessandro Renda. Alle 20 – L’isola di Alcina (regia video di Nico Garrone, 200, Premio Ubu 2000 a Ermanna Montanari come “miglior attrice”).

Gandersheim – Rosvita di Gandersheim, o meglio Rosvita “la voce squillante di Gandersheim”, è al centro di un corto di animazione del 2013, a cura di Leila Marzocchi e Alessandro Renda, in cui la narrazione della poetessa cristiana del X secolo è filtrata dalle suggestioni della voce di Ermanna Montanari (nella lettura\concerto del 2008, per la quale Ermanna Montanari ha vinto il Premio Ubu 2009 come “miglior attrice”) e dai disegni originali dell’illustratrice Leila Marzocchi.

L’isola di Alcina – L’Isola di Alcina è uno degli spettacoli ‘storici’ di Ermanna Montanari, con la regia di Marco Martinelli, in cui l’attrice delle Albe interpreta il testo di Nevio Spadoni dando vita alla maga Alcina, creatura poetica dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Alcina grida il suo “vuoto d’amore” e lotta con l’unica realtà viva intorno a lei, la musica: la maga ariostesca si reincarna in una figura dell’infanzia dell’attrice nella nativa Campiano.

Il video del 2001 è la rilettura che ne ha fatto il critico teatrale Nico Garrone (padre del regista Matteo). Lo sguardo di Nico Garrone segue Ermanna tra le prove e la scena nel suo recitar-cantando intorno alla figura della maga Alcina. Nel video compaiono anche testimonianze e interviste sulla creazione dello spettacolo: un combattimento fra la voce dell’attrice e la musica elettroacustica di Luigi Ceccarelli, un’alchimia profonda e sorprendente. Un “canto” in dialetto romagnolo, all’interno di un’isola, uno spazio sonoro orchestrato in diretta dal compositore.