Il Teatro Socjale di Piangipane rimborsa i concerti annullati a causa del Coronavirus

Lo staff del Teatro Socjale e la compagnia di prevendite Vivaticket hanno attivato un servizio messo a punto un sistema per tutelare i soci clienti che hanno acquistato biglietti per gli spettacoli annullati a causa della Pandemia di COVID-19.

Innanzitutto lo staff evidenzia come, “in ottemperanza al Dpcm 8 marzo 2020, è vietato per legge effettuare il rimborso del biglietto e, quindi, forniremo una modalità di rimborso attraverso voucher dello stesso importo del biglietto acquistato, da consumare entro un anno presso il Teatro Socjale. Non è il trattamento che avremmo voluto riservare ai nostri soci, ma non possiamo che attenerci alle disposizioni di Legge e vi siamo infinitamente grati per la vostra comprensione e collaborazione.”

Al momento questa modalità di rimborso riguarda tutti gli spettacoli sino al 13 aprile 2020, per quelli successivi a tale data sarà opportuno attendere l’emissione di un nuovo decreto.

Le modalità di emissione del voucher sono differenti a seconda se il biglietto è stato acquistato online o presso la biglietteria del Teatro.

1) Per chi avesse acquistato il biglietto ONLINE, è sufficiente accedere al sito www.vivaticket.it e seguire le indicazioni per l’emissione del voucher.

2) Per chi avesse acquistato i biglietti in BIGLIETTERIA del Teatro, dovrà registrarsi sul sito www.vivaticket.it e, una volta effettuato l’accesso, seguire le modalità previste per l’emissione del voucher.

3) Per gli ABBONAMENTI, ne abbiamo previsto il rimborso parziale (sempre tramite l’emissione di un apposito voucher), essendo stato possibile partecipare solo a 7 serate su 13. Anche in questo caso è sufficiente accedere al sito www.vivaticket.it e seguire le indicazioni per l’emissione del voucher.

Per quanto riguarda gli spettacoli di Paolo Fresu, Enrico Rava e Beppe Servillo, organizzati in collaborazione con Ravenna Jazz Network, non verrano emessi voucher, in quanto questi spettacoli verranno riprogrammati e i titoli acquistati rimangono validi per le nuove date, che vi comunicheremo a breve.

Ricordiamo che il voucher potrà essere utilizzato per un qualsiasi altro spettacolo organizzato da Teatro Socjale, entro 1 anno dalla emissione. Per aggiornamenti su informazioni e disposizione in merito agli eventi annullati e l’emissione dei voucher, vi preghiamo di visitare periodicamente questo link: https://www.vivaticket.it/ita/voucher

Ricordiamo, inoltre, che, in ogni caso, i rimborsi NON verranno emessi dalla biglietteria del Teatro. Vi invitiamo quindi a non recarvi presso il Teatro trasgredendo alle norme previste dai decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio.