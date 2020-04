La musica al tempo del Coronavirus. Nasce “Desert Session Home Edition” musicisti a casa ma collegati

Da alcune settimane è nata la Desert Session Home Edition, un collettivo virtuale a cui chiunque può iscriversi e dare il proprio contributo compositivo ai pezzi in lavorazione o proporre nuovi spunti musicali.

Il progetto nasce come gruppo Facebook da un’idea di Riccardo Pasini, tecnico del suono e produttore ravennate: “come tutti i miei colleghi professionisti dello spettacolo in questo periodo di forzata inattività ho cercato un modo per passare il tempo nella maniera più costruttiva possibile. E il mio spirito di musicista mi ha sempre spinto a trovare altri ragazzi con cui scrivere, comporre e passare tempo insieme. Ho sempre ammirato l’idea di Josh Homme di fare sessioni insieme a quanti più amici possibile (appunto le Desert Sessions) chiusi in studio a suonare. L’avrei sempre voluto fare, ma il tempo ahimè mi è sempre stato tiranno. Ora però di tempo ne ho! E così mi è bastato scrivere un post su Facebook per essere subissato di richieste e di immenso entusiasmo!”

“L’idea è semplice – spiega Riccardo – si parte da un’ idea, che sia un giro di chitarra, una melodia vocale o quant’altro. Viene postata sulla pagina del gruppo e chiunque può non solo ascoltarla ma scaricarla e suonarci sopra registrandosi con i propri strumenti casalinghi.

Tutto il materiale converge a me e io, piano piano, metto insieme tutte le idee costruendo la canzone. Si tratta di un lavoro enorme ma incredibilmente gratificante e in cuor mio spero, di grande aiuto a far passare questo brutto momento per tutti noi”.

L’appello di Riccardo è stato raccolto da tantissimi musicisti, professionisti e non, addetti ai lavori e colleghi, da tutta Italia. Ad oggi il gruppo Desert Session Home Edition conta più di 160 iscritti, 8 pezzi completati e altri 3 in piena lavorazione.

Per partecipare basta andare sulla pagina https://www.facebook.com/groups/desertsessionhomeedition/

Hanno partecipato alla composizione di questo brano: Andrea Allodoli, Agnese Alteri, Mattia Bertolassi, Valerio Biagini, Caterina Cardinali, Andrea Carella, Andrea Carletti, Eric Castiglia, Simone Cattani, Francesco Cellini, Valentina Cicognani, Gianmarco Ciotti, Mauro Chiulli, Cristina Ferretti, Giacomo Gastaldi, Stefano Gritti, Franco Naddei, Gianluca Lo Presti, Andrea Para, Riccardo Pasini, Massimiliano Rassu, Francesco Ronchi, Paolo Sanchi, Alex Semprini, Andrea Solimene, Niccolò Maria Zanzi

Prodotto e missato da Riccardo Pasini, Video a cura di Niccolòmaria Zanzi (NMZ Design Bureau).