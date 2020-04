Da sabato 11 a lunedì 13 aprile 3 grandi concerti live in streaming sulla pagina facebook del MEI di Faenza

Crescono numeri e followers nelle pagine social del MEI. Sono circa 50 mila i contatti presenti tra i diversi social con la Pagina Facebook del MEI che in questo mese è cresciuta di 5 mila followers, con il ciclo di School of Rock del MEI, con lezioni di musica e approfondimenti. Il sito del MEI www.meiweb.it che ha avuto in un mese 33 mila utenti unici e un vero e proprio botto ha fatto Il Cielo in Una Stanza, la due giorni di musica e sport che ha coinvolto 340 protagonisti del settore su web tv, raggiungendo i 235 mila spettatori. Insomma, si sta svolgendo un vero e proprio MEI on line sui social e sul sito in attesa del MEI25 che si terra’ dal 2 al 4 ottobre a Faenza.

Gli appuntamenti dei tre giorni di Pasqua:

Per la #laculturanonsiferma: nei tre giorni ci saranno tre dirette di I LIVE MEI sempre alle 18 con Lepida TV Canale 118 del Digitale Terrestre e sulle Pagine Facebook dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna con gli artisti emergenti della regione: il 12 aprile Fabio Resta della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, il 13 aprile i Rigolo’, il 14 aprile Paolo Marini della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Mentre per i tre giorni ogni giorno sul sito del MEI ci saranno 4 videoclip nuovi per L’Italia Rossa dei Videoclip Fatti e Visti in Casa.

I Tre grandi concerti saranno Sud Est Indipendente di Lecce che parte sabato 11 aprile alle 18 con Theandre’, Painista Indie, Julielle e Germano’ tra gli ospiti, mentre poco dopo alle 18 e 30 prende il via il Musica che Cura Festival a cura di Django Concerti con Murubutu, Claver Gold, Marianne Mirage, Massimo Zamboni e tanti altri.

Si riparte domenica 12 aprile per Pasqua dalle 18 con Ventanas Home Festival una vera e propria Woodstock in streaming con tantissimi artisti tra i quali Albano Carrisi, Eugenio Bennato, Davide Van De Sfroos, Antonio Onorato, Bandabardò, Massimo di Cataldo, Sud Sound System, Tullio De Piscopo, Wlady e DJ Jad Articolo 31, Georgia Mos, Irene Fornaciari, Francesco Baccini, Original Kocani Orkestra, Laurence Jones, Pino Aprile, Franco Arminio, Fabio Treves, Sergio Sylvestre, Baba Sissoko, Piero Mazzocchetti, Omar Pedrini e tanti altri.

La tre giorni di musica sarà aperta sabato 11 aprile alle 15 con il convegno “Quali sostegni per le imprese, gli artisti, i lavoratori, i musicisti dopo i recenti interventi” , mentre lunedì 13 aprile si chiude alle 15 con la Pasquetta del giornalista e scrittore Jonathan Giustini su La Buona Novella di Fabrizio De Andre’.

Una tre giorni di musica sulla Pagina Facebook del MEI e sul sito MEI veramente imperdibile.