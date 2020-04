Quaderni della quarantena di un misterioso architetto di nome A.P. / Nona puntata

Ormai lo abbiamo capito, gli incontri di A.P. sono sempre più stranianti e non finiscono di stupire. Confessiamo che non sempre ci siamo raccapezzati e abbiamo trovato un filo nel suo percorso. Ma si può essere così presuntosi da pensare di capire la follia, senza essere un po’ folli? Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. Chi l’ha scritto? Siate affamati! Siate folli! Be’ questo è facile, l’ha detto Steve Jobs. Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia. Quest’altra è invece di Erasmo da Rotterdam. Ma basta con queste frasi fatte. Vanno così di moda su Facebook, stucchevoli succedanei di pensieri difettosi. Torniamo al nostro, che di follia per fortuna ne ha da vendere. Questa volta l’incontro di A.P. diventa non l’andare incontro a qualcuno ma letteralmente un match, una sfida, un challenge per la vita e per la specie. Perché l’architetto diventa pedina di un gioco grande, di un gioco molto grande, un gioco in cui lui è il topo e il gatto… be’ il gatto, quello lo scoprirete da soli.

Mercoledì 32 marzo

Erano le cinque, ma non so dire se di sera o di mattino. Steso sul divano, davo fondo all’ultima mezza bottiglia di gin rimasta. Dalla televisione usciva una fumaglia indistinta di parole, un cicaleccio impossibile da seguire. Orbán, pieni poteri, venti concubine thailandesi in Baviera, Trump, 100 mila morti in America, stime, numeri.

Che pace, che silenzio fuori. Potevo essere sospeso nel nulla: il mio appartamento che galleggia in mezzo al mare, a chilometri e chilometri di distanza dalle prime terre abitate. Mi stavo rabboccando il bicchiere per un ultimo sorso quando ho sentito grattare al vetro della finestra.

Cos’era? Non vedevo nulla. E ancora grattare. Poi l’ho vista: una coda che si arricciava come una biscia, le zampe posteriori, e infine il muso.

Il gatto della vicina. Grosso come un maiale, nero come un corvo, con due baffi tremendi da cavalleggero. Che voleva? Va’ via, gli ho detto, e ho battuto le mani. Stasera devo andare a caccia del paziente zero, devo riposare, non vedi che sono stanco? Ma quello niente, rimaneva lì. E grattava, grattava.

Che cosa vuoi? Vuoi venire dentro?

“Sì”, mi risponde lui, “ma prima mi devi invitare. Se non mi inviti, io non posso entrare: è la legge”. Se è la legge, allora rispettiamola: prego, entra pure. E ho aperto la finestra. Mi ha sorpreso l’educazione di quel gatto, che si è messo a sedere al tavolo, si è acceso una sigaretta e poi mi ha chiesto, gentilmente, se volevo offrirgli un caffè. E va bene: facciamogli il caffè.

Io ti ospito volentieri, gatto, ma sappi che poi devo uscire, gli ho detto. Se non trovo il paziente zero il progetto non può iniziare, e dal Comune ancora non mi rispondono. Non puoi stare molto, purtroppo. “Non temere”, risponde lui, “starò giusto il tempo di un caffè. Devo chiederti una cosa”.

Allora sono andato in cucina, ho riempito la moka e ho aspettato che il caffè venisse su.

Cosa mai voleva da me quel gatto? In tanti anni di approcci mai un interessamento, mai che si lasciasse accarezzare o che facesse le fusa… un caratteraccio. E adesso pretendeva anche il caffè? Educato, certo, ma un po’ indisponente.

Quando gli ho offerto la tazzina, con inaspettata agilità da gatto qual era, l’ha presa nella zampa e se l’è portata al muso. “Buono, davvero”, si è complimentato, e poi ha preso a lisciarsi quei baffi lunghissimi. Quasi mi avesse letto nel pensiero mi fa: “Lo so che non è molto cortese da parte mia piombarti in casa in questo modo. E ti prometto che non succederà più. Ma vedi, caro A. P., io ho bisogno di qualche informazione, e mi hanno indirizzato a te come persona informata sui fatti”.

Ma figurati, se posso essere utile, volentieri. Ma cosa dovrei sapere io? Sono solo un architetto.

“Appunto. Mi è giunta voce che stai progettando un lazzaretto per salvare l’umanità”, ha iniziato, pulendosi il muso col tovagliolo. “Ecco, vorrei sapere quando è previsto l’inizio dei lavori”.

Oh, gatto, vedi, queste sono cose complesse. Ho vinto il bando, che è scaduto da qualche giorno. In condizioni normali costruire lo Zoonosocomio richiederebbe almeno un anno, ma con una pandemia di questa gravità fra due giorni al massimo inizieranno i lavori, e la prossima settimana potrebbe già essere pronto per ospitare i primi malati. Se non fosse che…

Quando ho detto questa frase, il grazioso campanellino che aveva al collo ha vibrato di curiosità.

“Se non fosse che?…”

Se non fosse che non si può iniziare la costruzione senza prima avere trovato il paziente zero!

“Interessante, davvero interessante”, mi ha risposto. “E dunque se prima non si trova il paziente zero, come lo chiami, sarebbe assolutamente inutile costruire questo lazzaretto, giusto? E dimmi, ti hanno lasciato solo in questa ricerca?”

Sì, gatto mio: solo, solissimo.

“Capisco… Una situazione spiacevole… Sei davvero sicuro di volerlo trovare, questo paziente zero?”

Sicuro? Altroché! Senza di lui l’intero progetto sarebbe una follia!

“Bene, non ho bisogno d’altro. Un’ultima cosa, prima di andare. E ascolta bene il mio miagolio, perché non lo ripeterò due volte”.

Mi guardava con quei due occhi gialli, fissi; le pupille si erano fatte sottili come due spilli.

“Ti proibisco assolutamente di uscire un’altra volta per andare a cercarlo. Ci siamo intesi?”

Ma gatto, come ti permetti? È il mio progetto, è il mio capolavoro! Devo finirlo per il bene dell’umanità! Allora il gatto ha cominciato a soffiare, ha rizzato tutti i peli e ha scoperto gli artigli. È sceso dalla sedia, e prima che potessi fare un gesto mi puntava alla gola con la zampa.

“Ascoltami bene, stronzetto. Tu non uscirai più da questa stanza, è chiaro? Te lo ordino a nome della F.F.F.!”.

La Fratellanza Flora e Fauna! Dovevo aspettarmi che foste sulle mie tracce! Come mi avete trovato? Cosa volete da me?

“E hai il coraggio di chiedermelo? Vogliamo che il tuo bel progetto rimanga sulla carta. Vogliamo insabbiarlo. Nessuno deve conoscerlo, nessuno deve entrare in possesso di quelle planimetrie! Abbiamo subito troppo a lungo, A. P. Abbiamo sopportato per decenni i vostri abusi, le vostre violenze, che avete sempre compiuto nel nome di una supposta superiorità di specie. Ma il vostro tempo è finito, A. P.: credevi che questo virus fosse una semplice casualità? Erano anni che i serpenti e i pipistrelli pianificavano l’attacco, e voi ci siete caduti in pieno. La vostra voracità ha fatto il resto… E le cose stanno già cambiando! L’avanguardia dei piccioni ha già preso possesso delle piazze. Presto li seguiranno volpoche e conigli; i ratti stanno presidiando i porti, e le meduse hanno preso il controllo delle coste. Ormai è troppo tardi per fermarci, lo capisci? Vi conviene collaborare”.

E come?

“Con gli umani in casa, finalmente potremo tornare a riprenderci i nostri spazi. È finita A. P.: la Fratellanza sta liberando il pianeta. Del resto non lo dicevi anche tu, qualche giorno fa? Siete esauriti. Se foste stati in grado di capirlo prima e rispettare i confini non ci sarebbe stato bisogno di arrivare a tanto. Ci avete costretto a questo… Ma d’altra parte non vi chiediamo un grande sacrificio. Dovrete soltanto rimanere nei vostri habitat naturali: i salotti. La vostra specie è pronta per fare il grande salto alla domesticità totale. Ti ho avvertito, A. P., ora basta. Medita bene le tue azioni: in caso contrario, la rappresaglia della F.F.F. sarà spietata”.

Ma perché? Perché ci fate questo? Siamo ancora in tempo per migliorare! Non è vero, gatto? Siamo ancora in tempo! Voglio parlare con un responsabile! Fammi parlare col vostro capo!

La mia agitazione lo metteva di buonumore: con le zampe già cominciava a fare il pane sul divano.

“Vuoi parlare col Grande Architetto?”, mi fa.

Sì, gatto, lasciami incontrarlo! Dacci un’ultima possibilità!

“E sia, parla pure. Ti ascolta.”

Ma non vedo nessuno!

“È stato qui con te fin dal primo giorno, A. P.”

Dio, che agitazione!

(LA CONCLUSIONE ALLA PROSSIMA PUNTATA – MARTEDÌ 14 APRILE)

