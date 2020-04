Quaderni della quarantena di un misterioso architetto di nome A.P. / Decima e ultima puntata

Cari lettori, siamo all’epilogo della strana storia del nostro misterioso architetto A.P. e – come avrete ormai ben capito – il finale è del tutto imprevedibile. Come il protagonista che si situa, ormai, al di là del bene e del male. Per cui non vi resta che leggere e… trarne le vostre personali conclusioni.

LA REDAZIONE

34 marzo 2110

Se la zampa del gatto indica la luna, lo stolto guarda la zampa. Ma io stolto non sono, e ho alzato gli occhi all’angolo più buio della cucina.

Appeso alla sua ragnatela c’era un ragno d’oro. Da quanto tempo non pulisco la casa?, mi sono chiesto. È vero: probabilmente è stato qui fin dall’inizio.

E dunque questo sarebbe il Grande Architetto?, domando al gatto.

“Perché non lo chiedi a lui?”, mi risponde con impeccabile logica felina. Poi si acciambella sul divano e comincia a fare le fusa.

Mi sono avvicinato alla tela e ho guardato meglio la sua opera. Era perfetta. Allora mi è salito dentro un gran sconforto, perché ho capito che nemmeno dopo una vita intera di calcoli e studio sarei riuscito a progettare una costruzione così impeccabile. Leggera, eppure robusta; simmetrica, ma priva di rigidità; elegante senza essere frivola. E, soprattutto, perfettamente adattata al paesaggio. Il capolavoro senza tempo di un maestro. Sì, doveva essere proprio lui: il Grande Architetto.

Senza dire una parola, il Grande Architetto ha preceduto la mia domanda, quasi sapesse già quel che volevo chiedergli.

Caro A. P., non c’è bisogno di parlare, so già tutto. Sono stato con te fin dal primo giorno; osservavo ogni tua mossa in silenzio. Vedi, al mondo non si muove un fiato senza che io non me ne accorga. Non per nulla ho tanti occhi. Io tengo i fili di tutto, e ho progettato l’universo così come lo vedi. Quanti sono i regni dei viventi? Otto, come le mie zampe: a mia immagine e somiglianza.

E adesso tu vorresti chiedermi la ragione di tutte le cose. Perché sta succedendo tutto questo? Perché lo permetto? Perché la Natura si accanisce con tanta forza contro di voi? Dopo tutto sono io ad aver creato gli uomini così: intelligenti, curiosi, insaziabili, incapaci di abitare un solo luogo. Li ho fatti voraci, perché in quella perfezione fosse piantato il seme della loro stessa rovina, come per tutte le cose. Dunque che colpa ne avete voi?, mi vorresti chiedere.

Questo virus, come tutti quelli che lo hanno preceduto, era già scritto fin dall’inizio dei tempi nelle leggi della probabilità. È un avvenimento perfettamente coerente, date le vostre inclinazioni, non è vero? E allora perché scatenarlo? Perché punirvi, se la vostra natura non può essere cambiata? Perché crearvi così potenti, e allo stesso tempo così fragili?

Vedi, A. P., io mi limito a progettare. Siamo colleghi, mi dovresti capire… Intesso la mia tela, esploro ogni possibile conformazione, sperimento ogni struttura e variante concepibile, costruisco infiniti progetti e forme e creature, solo e soltanto per amore della varietà e della combinazione. Una volta create, taglio il filo e mi limito ad ammirarle dalla mia ragnatela. Questo fa un creatore: non s’immischia nella sua creazione. Fa le leggi, e lascia che il gioco giochi da sé.

Dunque, come vedi, non c’è intenzione, colpa o fatalità in tutto questo. È successo, come poteva non succedere. Avreste certamente potuto comportarvi più cautamente, abbassare le probabilità di un tale evento, limitare i danni. Tutto vero. Ma non avrete mai la certezza che questo non possa capitare di nuovo, in futuro. Se proprio vuoi cercare una morale, A. P., ed io non amo le morali, è questa – alquanto deboluccia, temo: siate pronti, perché tutto può succedere.

Ma tu, Grande Architetto, che tutto fai e che tutto vedi, non potresti almeno indicarmi cosa fare per fermare questa pandemia? Tu conosci il funzionamento del virus e potresti dirmi come annientarlo!

Ti ho già detto che non mi piace immischiarmi in queste faccende. La Natura deve fare il suo corso.

E allora lascia che intervenga io! Dammi questa responsabilità e lo fermerò. Come devo fare? Qual è il segreto per fermarlo?

Ma tu sai già qual è, A. P. Non capisco perché me lo chiedi… La risposta è in ciò che stai cercando da tempo.

Il paziente zero… Lui? Bisogna trovarlo e farlo sparire, lo sapevo! Ma come faccio, Grande Architetto? Ho provato a cercare dappertutto e non si trova, te lo giuro!

Mi stupisce che ancora tu non ci sia arrivato, A. P.

E dire che sei un esemplare abbastanza sveglio…

Io? Io sono il paziente zero?

Tu l’hai detto.

Ma com’è possibile? Bada a quel che dici, ragnaccio del malaugurio! Se mi monta la bizza, guai a te!

Povero A. P… Mi fai proprio compassione…

E allora, lo ammetto, mi sono alquanto agitato. Ho preso dalla tavola il mio martello e l’ho scagliato contro il ragno. Pensavo di non averlo colpito, ma invece l’avevo colto proprio sul capo, tanto che il povero ragno ha avuto fiato per dire ancora “Sei tu, sei tu…” e poi è rimasto lì stecchito e appiccicato alla parete.

Quando mi sono girato, il gatto non c’era più. Doveva essere scappato dal balcone. Bene, mi son detto, finalmente è tornata un po’ di calma. Si può ragionare.

Che sciocchezza. Io il paziente zero… Da non crederci. Mi guardo allo specchio. Paio in forma… La barba lunga, certo. Le occhiaie… e se fossi asintomatico? No, non può essere. Il mio corpo ama i sintomi.

Mi sono messo sul divano, ho finito il gin e ho alzato il volume della televisione, perché avevo ragionato anche abbastanza.

Sullo schermo c’è la mia faccia. E non è un riflesso: è la mia foto della patente. Come hanno fatto a scovarla? Una didascalia dice: Finalmente trovato il paziente zero.

Il cronista sorride, raggiante. Conferma che soltanto isolandomi in quarantena per sempre si potrà sconfiggere il virus, e la vita tornerà a scorrere tranquilla come prima. Le Forze dell’Ordine sarebbero già sulle mie tracce.

Ci risiamo, penso: la solita trovata catartica per finire una storia.

È chiaro, ormai: devo sparire. E va bene, sparisco. Non lascio tracce. Con chi credete di avere a che fare?

Conosco un posto, sulla Darsena. Ma la Darsena è lunga.

Non mi troverete mai!

POST FAZIONE

La vicenda sembra chiudersi là dove era cominciata. In Darsena. Ma si conclude davvero? E come? A.P. s’è buttato? Si è ucciso, cioè? O si è nascosto da qualche parte per sfuggire alla cattura? Ma dove? Noi dopo l’ultimo manoscritto ricevuto abbiamo in ogni caso avvertito le autorità, affinché avviassero le opportune ricerche. Si sono perlustrate banchine e scandagliati fondali, ma non si è trovata alcuna traccia del fantomatico architetto né di altro essere umano. Nel frattempo s’è rintracciato un luogo: in una casa abbandonata e in vasto disordine, non lontano da Porta Nuova, sono stati ritrovati un martello, il computer, le planimetrie, i fogli sparsi di questa strana storia. Allora s’è capito. Ma non possiamo ancora rivelarvi chi è A.P. Né lo faranno le Forze dell’Ordine e i Magistrati. Perché lo stanno ancora cercando e non vogliono compromettere le indagini. Perché finché non lo troveranno, noi non saremo mai veramente liberi e fuori da questo incubo. Non ce la faremo. Questo lo avete capito, no!? Avete seguito il ragionamento del Ragno d’Oro che tesse la Grande Tela?! Quindi il nostro destino dipende da questa ricerca: A.P. deve cascare nella rete. E noi, se pure umanamente abbiamo spesso simpatizzato per lui, adesso cinicamente parteggiamo per chi lo bracca. Perché non ne possiamo più di questa clausura. Perciò A.P. se ci sei, se sei là fuori, consegnati. Sacrificati per noi. Liberaci da questo male.

LA REDAZIONE

Immagine di copertina: Caterina Morigi, Quaderni, 2015, inchiostro su carta (per gentile concessione dell’artista)