Una poesia al giorno. “Amore dopo amore” di Derek Walcott

Oggi Rianimazione Letteraria ci propone la poesia del poeta caraibico Derek Walcott, “una poesia che contiene in sé la gemma dell’identità. Siamo unici e ogni giorno dovremmo celebrare questa nostra unicità e forza, riconoscendoci come molteplicità” afferma Livia Santini che aggiunge: “Ricordiamo che Alda Merini diceva ‘Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri’, in un continuo gioco di specchi, perché è pure vero che gli altri siamo noi e noi siamo la summa degli altri”.

Amore dopo amore

Tempo verrà

in cui, con esultanza,

saluterai te stesso arrivato

alla tua porta, nel tuo proprio specchio,

e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro,

e dirà: Siedi qui. Mangia.

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.

Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore

a se stesso, allo straniero che ti ha amato

per tutta la vita, che hai ignorato

per un altro e che ti sa a memoria.

Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore,

le fotografie, le note disperate,

sbuccia via dallo specchio la tua immagine.

Siediti. È festa: la tua vita è in tavola.

Derek Walcott