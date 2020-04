Osservatorio fotografico di Ravenna devolve ricavato della vendita libri di aprile alla campagna “Insieme si può”

Osservatorio fotografico – laboratorio permanente di ricerca sulla fotografia e l’editoria nato a Ravenna nel 2009 da un’idea di Silvia Loddo e Cesare Fabbri e animato negli anni da Veronica Lanconelli, Nicola Baldazzi e Emilio Macchia – ha deciso di sostenere la campagna di donazioni per la sanità in Emilia Romagna INSIEME SI PUÒ, a cui sarà devoluto tutto il ricavato delle vendite dei libri del mese di aprile. Durante tutto il mese, tutto il ricavato dei libri venduti sul bookshop online http://osservatoriofotografico.it/insiemesipuo/, sarà versato sul conto corrente che la regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione per le donazioni a favore dell’emergenza sanitaria COVID 19.

Osservatorio fotografico, negli ultimi dieci anni ha accompagnato il percorso di fotografi, mosaicisti, performer e designer che si sono interrogati sul concetto di territorio, ha pubblicato libri, cataloghi e oggetti d’arte anche in collaborazione con altre realtà nazionali e internazionali. “Crediamo – affermano Silvia Loddo e Cesare Fabbri – che la geografia ci costruisca come individui tanto quanto la storia, e influenzi il nostro modo di pensare e di guardare. E con questo piccolo contributo speriamo di poter fare qualcosa di concreto per il nostro territorio”.