Una poesia al giorno. “Mandami un messaggio” di Gio Evan

Oggi, 15 aprile, Rianimazione Letteraria sceglie una poesia di Gio Evan, eclettico scrittore, cantante e poeta, “ricordandoci le parole di Neruda ‘Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno.E spesso rinasciamo grazie anche alle parole e dalle cure di chi ci ama” commenta Livia Santini.

Mandami un messaggio

quando arrivi a casa.

Ti ho comprato un regalo

niente di che, è solo un pensierino.

Ti ho chiamato perché ti pensavo,

non volevo dirti nulla di particolare.

Ho preso un biglietto per il cinema anche per te.

Ti ho tenuto il posto.

Ti sto aspettando.

Mi sei venuta in mente.

Che bello quando sorridi.

Per qualsiasi cosa, chiamami.

Ti devo prestare un libro, è troppo bello,

devi leggerlo assolutamente.

Siediti tu che tanto io ho voglia di stare in piedi.

Sceglilo tu il film.

Ci andiamo insieme?

Se vai tu, vengo pure io.

No, se non ti piace allora facciamo qualcos’altro.

Ti va una birra in due?

Ci prendiamo una pizza e la mangiamo da me?

Che ti va di mangiare?

Prendi pure il mio.

Tieni la mia giacca che tanto io sento caldo.

Ti ho visto passare oggi, ero io quello che ti ha suonato il clacson.

Buongiorno, caffè?

Buonanotte.

Sono queste

tutte le volte che ti ho detto ti amo.

Gio Evan