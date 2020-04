Edizione Straordinaria di Buongiorno Ceramica! 48 h on line, in viaggio tra Faenza e 46 città italiane

Nonostante l’emergenza nazionale l’Associazione Nazionale Città della Ceramica non rinuncia a diffondere il grande patrimonio dell’arte della ceramica artistica e lo fa ideando una edizione di Buongiorno Ceramica! tutta pensata per svolgersi sul web.

BUONGIORNO CERAMICA! 2020 sarà infatti un’edizione speciale tutta virtuale da seguire restando a casa. Il piacere di creare, modellare, smaltare, stare insieme passerà dalla rete e si diffonderà attraverso l’Italia. Sarà possibile seguire un tour ideale da soli, in famiglia, invitando gli amici a farlo insieme. Anche in questa forma sarà il più gioioso e colorato weekend di primavera.

Quest’anno ancora di più è un viaggio, ideale ma non solo, attraverso l’Italia che anche nel chiuso di ogni laboratorio, di ogni studio d’artista, di una piccola bottega, non si è mai fermata in questi mesi duri che ci hanno accomunato. In solitudine, da soli, in silenzio ma il lavoro, la creatività, l’ispirazione ha continuato a dare speranza agli artigiani, agli artisti. I maestri e i giovani makers. Ora è il momento della festa, della partecipazione di tutti per quanto ancora a distanza.

Naturalmente Faenza parteciperà all’evento online, contribuendo attarverso video realizzati dai ceramisti e che raccontano il tessuto produttivo e culturale legato alla ceramica artistica.

Inoltre, Ente Ceramica Faenza sta provando a organizzare una versione alternativa dell’Aperitivo del Ceramista, l’evento che nelle scorse edizioni di Buongiorno Ceramica vedeva una grande partecipazione di pubblico in Piazza Nenni, a brindare con i vini del territorio nei bicchieri realizzati dai ceramisti faentini. Naturalmente quest’anno non sarà possibile, ma sono in corso di valutazione possibili soluzioni, compatibilmente con le misure governative vigenti, per portare anche quest’anno nelle case dei faentini i bicchieri in ceramica, che sono diventati una sorta di simbolo dell’edizione faentina.

“L’edizione 2020 di Buongiorno Ceramica si farà, ovviamente però sarà tutta digitale”, commenta Massimo Isola, Assessore alla Ceramica di Faenza e Presidente di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica. “Lo dobbiamo alle nostre botteghe che cercano segnali per il futuro, nel rispetto delle regole comuni che vogliamo tutti rispettare. Per questo motivo abbiamo deciso che organizzare un grande evento digitale che ci permetta di promuovere il Made in Italy in ceramica su tutta la penisola. Così nelle nostre 46 città il mondo della ceramica si animerà, attraverso la realizzazione di video che saranno on line. Sarà l’occasione per scoprire segreti e dettagli legati ai nostri musei e soprattutto alle nostre botteghe e atelier che si mostreranno con curiosità. Il canale You Tube che apriremo ci permetterà anche di costruire interviste, confronti e dibattiti sulla ceramica che realizzeremo in diretta il 16 e 17 maggio. Lo stesso vale per Faenza dove nelle nostre piattaforme social racconteremo le curiosità, gli smalti e le forme delle nostre botteghe ceramiche. In questi giorni però, insieme al direttivo di Ente Ceramica Faenza, abbiamo deciso di provare a organizzare lo stesso l’attesissimo aperitivo del ceramista. Da qualche anno la Domenica di Buongiorno Ceramica c’era la tradizione di incontrarsi in Piazza Nenni e di incontrare centinaia di bicchieri prodotti ad hoc dalle nostre botteghe, poi venduti insieme al vino della Torre di Oriolo. Vogliamo mantenere questa tradizione. Entro la prima settimana di maggio, in base alle condizioni organizzative che ci saranno, in base all’evoluzione delle misure governative legate all’emergenza Covid-19, comunicheremo se e in quale modo l’aperitivo potrà realizzarsi, se attraverso un evento pubblico contingentato, se attraverso la distribuzione nelle case dei cittadini o un evento che contiene entrambe le ipotesi. Siamo al lavoro quindi. Il Made in Italy è una risorsa straordinaria del nostro paese e abbiamo il dovere di valorizzarlo, senza perdere tempo, per il futuro dell’Italia e non solo dei percorsi artigianali che promuoviamo”.

Una sfida non da poco per una manifestazione che ogni anno mette in moto attraverso l’Italia un folto pubblico di appassionati alla ricerca di laboratori, mostre, visite guidate, concerti, workshop, degustazioni. Un pubblico lui stesso homo faber in prima persona che quest’anno sarà chiamato a realizzare un selfie ceramico e postarlo.

Cosa succederà allora il 16 e 17 maggio? Attraverso il web sul sito www.buongiornoceramica.it si faranno passeggiate virtuali nelle città che da nord a sud nei secoli hanno dato vita ad un’Italia del fatto a mano. Si passerà da laboratori e musei, si schiuderanno le porte delle gallerie contemporanee e dei palazzi storici per visitare mostre e conoscere le collezioni permanenti. Si incontreranno i grandi Maestri e le loro opere, si apprenderà l’uso del tornio. Tanti percorsi digitali diversi daranno vita ad una grande festa virtuale delle arti lungo tutta la Penisola alla quale tutti sono invitati a partecipare con #buongiornoceramica con tanti contenuti diversi, dai selfie a foto scattate anche solo con un oggetto o durante le passate edizioni. Basterà anche un commento, un pensiero.

Sarà comunque solo un assaggio di un grande patrimonio spesso ancora poco conosciuto che tornerà presto interamente godibile dal vero e da mettere nell’elenco dei prossimi viaggi per scoprire un’Italia straordinaria. Gli aggiornamenti sulle attività (virtuali) in programmazione il 16 e 17 maggio nelle 46 città di antica tradizione ceramica e in tutto il territorio nazionale saranno consultabili sul sito www.buongiornoceramica.it

Le 46 città di antica tradizione ceramica sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Mondovì, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.