Trent’anni di Gruppo Culturale Civiltà Salinara celebrati col libro memoria di Giuseppe Benazzi “Un cervese racconta”

Viene diffusa in questi giorni una nuova opera pubblicata a cura del Gruppo Culturale Civiltà Salinara di Cervia. L’autore è Giuseppe Benazzi e il titolo del libro è “Un cervese racconta. Ricordi di personaggi, ambienti e tradizioni del Centro storico e delle saline di Cervia”. Per la pubblicazione ci si è avvalsi della casa editrice Risguardi Edizioni di Forlì.

Il libro di Giuseppe Benazzi è un’opera coinvolgente, che propone una trama di ricordi e di memorie della Cervia che va dagli anni Quaranta agli anni Settanta. Se quello è il nucleo centrale della pubblicazione, non mancano però i rimandi alle radici storiche della città e al periodo successivo. La narrazione segue un’impostazione autobiografica. Giuseppe Benazzi attinge per i racconti dall’archivio dei suoi ricordi, delle sue relazioni e delle esperienze personali. Ricordi condivisi nella prima fase della scrittura con l’amata moglie Silvana Campanini, che gli aveva regalato un computer, strumento essenziale per memorizzare i suoi racconti e per poi diffonderli in rete.

L’idea della pubblicazione è nata leggendo i post di Giuseppe Benazzi su Facebook, in cui Giuseppe, con passione e competenza, proponeva e propone racconti e ricordi della sua infanzia. La proposta di raccogliere questi scritti avanzata lo scorso anno nel direttivo della Civiltà Salinara da Gabriele Bernabini ha avuto l’adesione unanime dei consiglieri. È iniziato quindi, in accordo con Giuseppe Benazzi, un lavoro di raccolta e di inquadramento dei testi a cura di Giovanna Campana, con la collaborazione di Renato Lombardi. Già la copertina propone un documento storico straordinario degli anni Trenta del secolo scorso. Su una burchiella impegnata per la “rimessa del sale” sono trasportati i bambini di una V elementare della maestra Anna Maria Benazzi, la zia dell’autore Giuseppe Benazzi. Al remo della burchiella c’è il nonno Francesco Benazzi (“Frazchèn ad Cinol) capo cultore del fondo salifero denominato “Salina Crocetta”, non lontano dal “Casello del diavolo”.

Il libro si compone di 302 pagine del formato di cm.17×24, illustrato con foto storiche inedite. Le presentazioni dell’opera sono di Oscar Turroni, presidente del Gruppo Civiltà Salinara e del sindaco di Cervia Massimo Medri. C’è inoltre un’introduzione di carattere storico di Renato Lombardi. Giuseppe ci porta a scoprire una città che vive il periodo di passaggio tra la Cervia anteguerra, ancora con radici ottocentesche, ad una Cervia che, superati i lutti e le rovine del della Seconda Guerra Mondiale, vive i fermenti della “grande trasformazione” portata dallo sviluppo turistico. Il filo conduttore dei racconti è l’amore per Cervia, per la famiglia, per il proprio lavoro, per gli amici, per la musica, per i momenti di aggregazione sociale e religiosa, per lo sport.

Scrive Giovanna Campana nella quarta di copertina: Questo libro, che potrebbe sembrare una semplice raccolta di ricordi, è qualcosa di più. E’ un racconto intriso di malinconia e poesia insieme che, sull’onda della memoria, porta il lettore in un mondo che per certi versi non esiste più, ma che attraverso gli occhi incantati di un fanciullo di pochi anni, riappare intatto e affascinante, prende vita e si anima di persone e situazioni, ambienti e paesaggi, vicende a volte divertenti e piacevoli, a volte tristi e drammatiche. Ed ecco balzare agli occhi la torma di ragazzini vocianti del Cantone del Teatro, liberi e spensierati nei loro giochi e i personaggi che animavano il Centro Storico: il salumiere, i falegnami, il barbiere, don Luis ,“e’ surgatin de Dom”, e ancora don Celso, Trucolo, Pirinèn, Milcare, le maestre, le suore del Suffragio, le sorelle Bartoletti e tanti altri. Un caleidoscopio di personaggi indimenticabili per chi li ha conosciuti, affascinanti per chi li ha solo sentiti raccontare.

Il libro rappresenta un nuovo contributo per rievocare il trentennale della nascita del Gruppo Culturale Civiltà Salinara (1990-2020).