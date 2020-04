“La Biblioteca a casa tua”: al via consegna a domicilio dei libri della biblioteca comunale di Castel Bolognese

In un momento in cui è necessario sfruttare bene il tempo che molti hanno a disposizione ma soprattutto è fondamentale mantenere fertile la terra su cui vive il nostro sentire, il servizio cultura e biblioteca del Comune di Castel Bolognese si attiva per la consegna a domicilio dei libri e dei dvd di cui è fornita la biblioteca comunale Luigi Dal Pane, una delle più fornite della provincia.

Un servizio attivato in breve tempo, grazie all’attività dei servizi biblioteca e cultura e al supporto dei volontari del Tavolo Sociale istituito nel comune e che si occupa di assistenza e in questi giorni sta già operando per le consegne a domicilio richieste da chi più ne ha bisogno.

Come funziona?

Da giovedì 23 aprile i libri e i dvd della biblioteca potranno arrivare direttamente a casa vostra grazie all’aiuto dei volontari del tavolo sociale. Tutti i residenti nel comune di Castel Bolognese iscritti alla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino potranno richiedere fino a un massimo di 3 libri e 3 dvd.

Per attivare il servizio basta scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it. indicando nominativo, numero di tessera (o data di nascita) e indirizzo di consegna. I libri richiesti entro le 15 del mercoledì, saranno consegnati il giovedì pomeriggio. È possibile cercare i testi desiderati su ScopriRete, all’indirizzo:

https://opac.provincia.ra.it